Najmanje osam osoba je poginulo, a 29 je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u mestu Kampo Viera, u argentinskoj provinciji Misiones.

Prema prvim informacijama, autobus kompanije "Sol del Norte", koji je prevozio oko 50 putnika iz Obere ka Iguasu, sudario se oko 4.30 časova sa automobilom marke Ford Focus na nacionalnom putu 14, prenosi portal Infobae.

Nakon sudara, autobus je probio zaštitnu ogradu mosta i sleteo u korito potoka Jaza, nekoliko metara ispod nivoa puta. Automobil je potpuno uništen.

Na mestu nesreće angažovano je više od 150 policajaca, vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji rade na izvlačenju putnika i uklanjanju olupina, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Povređeni su prebačeni u obližnje bolnice, a nadležne službe upozoravaju da bi broj poginulih mogao da poraste. Saobraćaj na delu puta gde se dogodila nesreća odvija se otežano, jednim kolovoznim trakom.