Slušaj vest

Policija je uhapsila 21-godišnjeg osumnjičenog za učestvovanje u svirepom ubistvu do kog je došlo u slovenačkom Novom Mestu, a u kom je život izgubio Aleš Aco Šutar (48), otac koji je došao po sina ispred jednog bara.

Kako se sumnja, policija veruje da je uhapšeni Sabrijan J. višestruki povratnik, iako ima samo 21 godinu. Nezvanično, veruje se da je on jedini koji je napao muškarca, mada policija istražuje i mogućnost da je još neko bio umešan u napad.

Prema nezvaničnim informacijama, smatra se da je privedeni Sabrijan J., iz romskog naselja Mihovica kod Šentjerneja.

Osumnjičeni Sabrijan J. Foto: Printscreen Društvene Mreže

Podlegao povredama u bolnici

Podsećamo, grupa nasilnika napala je 48-godišnjeg Aleša Šutara ispred poznatog bara u Novom Mestu oko 2:30 u subotu ujutru, koji je došao po sina jer mu je navodno grupa Roma pretila.

Aleš je brutalno pretučan ispred bara, i sa teškim povredama mozga prevezen je u bolnicu u Novom Mestu, gde je podlegao povredama.

Prijatelji, poznanici i porodica oprošta se od ubijenog Aleša na društvenim mrežama, a kako se može videti, građani se okupljaju širom Slovenije da mu odaju poslednju počast.

Ovo je ubijeni Aleš Šutar

Aleš Šutar (48) bio je poznat kao uvek nasmejani konobar iz bara "Pri vodnjaku", prenose slovenački mediji, dok se dodaje da je bio otac dvoje dece, ugostitelj iz Novog Meša i di-džej.

- Aco, hvala ti na svim lepim, toplim rečima, hvala ti na žaru u očima i hvala ti na svoj ljubaznosti koju si uvek pokazivao. Saučešće celoj porodici, prijateljima i zajednici.

- Aco, hvala ti za sve noći koje smo delili i igrali, tvoj osmeh za mikserskim pultom je bio jedinstven!

- Poginuo je spasavajući sina, počivaj u miru - glasile su poruke na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Romi pretukli i ubili čoveka u Novom Mestu u Sloveniji. Ministri ponudili ostavke. Foto: Printskrin You Tube

Uznemirujući snimak napada!

Kako je Kurir pisao, na društvenim mrežama se pojavio snimak brutalnog prebijanja Aleša Šutara, ali video nećemo podeliti zbog uznemirujućeg sadržaja.

Uznemirujuće prizore objavio je portal Slovenske novice.

Brutalan snimak prebijanja 48-godišnjeg oca Aleša Šutara Foto: Drustvene Mreže

Ministri podneli ostavke

Slovenački ministar pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su ostavke premijeru Robertu Golobu, koji ih je prihvatio.



Oglasio se i predsednik Vrhovnog suda Đorđević, koji je naglasio da je pravosuđe u takvim slučajevima "poslednje u redu". Slovenačka opozicija je već pozvala na ostavku cele vlade, ali je premijer to odbio, rekavši da bi u ovom trenutku to predstavljalo bekstvo od odgovornosti.

- Ministri su prihvatili svoju odgovornost, a na meni je da obezbedim da se mir vrati u društvo i da sledećim koracima obezbedimo bezbednost celog društva - naglasio je.

Građani su najavili proteste.