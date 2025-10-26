Slušaj vest

Popularna aplikacija Enigma, za izveštavanje o NLO, zabeležila je hiljade primećenih neidentifikovanih podmornica (NPO) u blizini američkih plovnih puteva – fenomena za koje visoki zvaničnici američke mornarice upozoravaju da bi mogli predstavljati pretnju nacionalnoj bezbednosti.

Enigma, koja je poznata kao "najveća baza podataka o istorijskim viđenjima NLO sa mogućnošću upita", tvrdi da je primila izveštaje o preko 30.000 NLO i anomalnih fenomena od pokretanja krajem 2022. godine.

Ali viđenja nisu ograničena samo na nebo, već stižu i izveštaji o čudnim objektima koji izranjaju iz morskih dubina ili zaronu u vodu bez ikakvog prskanja.

recording-ufo-flying-uss-omaha-114243748 copy.jpg
Foto: Jeremy Corbell/Weaponized Podcast

Od avgusta, Enigma je takođe zabeležila više od 9.000 misterioznih viđenja unutar 15 kilometara od američkih obala ili većih vodenih površina – 500 njih unutar osam kilometara – pri čemu više od 150 izveštaja opisuje objekte koji lebde iznad ili se spuštaju u plovne puteve, prema Marine Technology News.

Američke države sa najviše prijavljenih viđenja NLO-a bile su Kalifornija (389) i Florida (306) — obe među prve tri američke države sa najdubljom obalom okeana. Jedan od najbizarnijih izveštaja uključuje snimak neobjašnjivih zelenih svetala snimljen telefonom kako putuju ispod površine okeana.

Aplikacija je objavila mape koje prikazuju prijavljena viđenja, predstavljena kao klasteri narandžastih tačaka koje se kreću gore-dole duž istočne i zapadne obale.

two-bright-lights-hovering-underwater-114245576 copy.jpg
Foto: Enigma

Viđenja NLO nisu ništa novo i veći deo naučne zajednice ih često odbacuje kao ludorije ili svodi na naučnu fantastiku, ali penzionisani kontraadmiral mornarice Tim Galaudet upozorava da NLO sa sposobnošću da pređu iz vazduha u more bez pada ili čak stvaranja prskanja mogu imati „svetske“ posledice.

"Činjenica da neidentifikovani objekti sa neobjašnjivim karakteristikama ulaze u američki vodeni prostor, a Ministarstvo odbrane ne podiže ogromnu crvenu zastavu, znak je da vlada ne deli sve što zna o anomalnim fenomenima u svim oblastima", napisao je Galaudet u izveštaju iz marta 2024. godine.

(Kurir.rs/NYPost/P.V.)

