SKANDAL NA POMOLU Amerika ukinula vizu britanskom novinaru, optužuje ga da podržava terorizam!
Portparolka Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) Triša Meklaflin u nedelju je objavila da su SAD poništile vizu britanskom novinaru Samiju Hamdiju, tvrdeći da je podržavao terorizam i radio na "podrivanju američke nacionalne bezbednosti".
"Zahvaljujući radu sekretarke DHS Kristi Noem i državnog sekretara Marka Rubija, muškaraca i žena iz organa za sprovođenje zakona, ovoj osobi je poništena viza, i on je u pritvoru do deportacije", napisala je Meklaflin na X-u, ponovo objavljujući poruku osnivačice RAIR fondacije Ejmi Mek koja je pozvala SAD da preduzmu mere protiv Hamdija.
RAIR fondacija ističe da se bori da za zaštiti Ustav SAD, granice, judeo-hrišćanskie vrednosti, kao i da suprotstavi onome što smatra pretnjama američkom načinu života.
"Pod predsednikom Trampom, onima koji podržavaju terorizam i podrivaju američku nacionalnu bezbednost neće biti dozvoljeno da rade ili posećuju ovu zemlju. To je zdrav razum", dodala je Meklaflin.
Savet za američko-islamske odnose (CAIR) potvrdio je da Hamdi još nije deportovan, već da je i dalje u pritvoru, a advokati ove zagovaračke grupe "rade na rešavanju ove nepravde", piše Njuzvik
"U međuvremenu, svi bi trebalo da shvate da je hapšenje britanskog državljanina koji legalno posećuje Sjedinjene Američke Države zato što se usudio da kritikuje genocid strane države očigledno kršenje slobode govora od naše vlade", napisao je CAIR u saopštenju objavljenom na X.
(Kurir.rs/Newsweek/P.V.)