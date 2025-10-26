Slušaj vest

Portparolka Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) Triša Meklaflin u nedelju je objavila da su SAD poništile vizu britanskom novinaru Samiju Hamdiju, tvrdeći da je podržavao terorizam i radio na "podrivanju američke nacionalne bezbednosti".

"Zahvaljujući radu sekretarke DHS Kristi Noem i državnog sekretara Marka Rubija, muškaraca i žena iz organa za sprovođenje zakona, ovoj osobi je poništena viza, i on je u pritvoru do deportacije", napisala je Meklaflin na X-u, ponovo objavljujući poruku osnivačice RAIR fondacije Ejmi Mek koja je pozvala SAD da preduzmu mere protiv Hamdija.



RAIR fondacija ističe da se bori da za zaštiti Ustav SAD, granice, judeo-hrišćanskie vrednosti, kao i da suprotstavi onome što smatra pretnjama američkom načinu života.

Kristi Noem Foto: AP/Alex Brandon

"Pod predsednikom Trampom, onima koji podržavaju terorizam i podrivaju američku nacionalnu bezbednost neće biti dozvoljeno da rade ili posećuju ovu zemlju. To je zdrav razum", dodala je Meklaflin.

Savet za američko-islamske odnose (CAIR) potvrdio je da Hamdi još nije deportovan, već da je i dalje u pritvoru, a advokati ove zagovaračke grupe "rade na rešavanju ove nepravde", piše Njuzvik