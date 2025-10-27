Slušaj vest

Ministar finansija Skot Besent izjavio je juče da pripadnici vojske od 15. novembra neće moći da dobijaju plate ako se nastavi blokada federalne vlade.

"Mislim da ćemo moći da damo plate početkom novembra, ali od 15. novembra naše vojnike, koji su spremni da rizikuju svoje živote, nećemo moći da platimo“, rekao je Besent televiziji CBS njuz.

Predsednik Donald Tramp je naložio Pentagonu da iskoristi oko osam milijardi dolara nepotrošenih sredstava za istraživanje i razvoj kako bi pripadnicima vojske obezbedio plate u oktobru, ali je tada rečeno da je to privremeno rešenje i da vojnici neće moći da dobijaju naredne plate ukoliko se ne odblokira vlada.

"Kakva sramota demokratskih lidera u Kongresu koji su zabrinuti za svoje preliminarne izbore, a ne za američki narod“, rekao je Besent.

Demokrate i republikanci su nedeljama u pat poziciji oko načina finansiranja vlade, nakon što su demokrate zahtevale produženje poreskih olakšica za zdravstveno osiguranje kao uslov za ponovno otvaranje vlade.

U međuvremenu su republikanci poručili da su spremni da razgovaraju o problemu zdravstvene zaštite, ali tek kada se vlada odblokira.

Od 1977. godine finansiranje savezne vlade obustavljeno je više od 20 puta zbog neslaganja predsedničke administracije i Kongresa. Najduži period je bio 35 dana - od 22. decembra 2018. do 25. januara 2019, tokom Trampovog prvog mandata. Sadašnja blokada je počela 1. oktobra.