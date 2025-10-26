Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da postoji inicijativa da se održi sastanak lidera Rusije i Amerike, Vladimira Putina i Donalda Trampa, dok je za njegov sastanak sa američkim kolegom Markom Rubijom rekao da "sada nema potrebe za time, jer je razgovor telefonom bio jako dobar".

"Postoji inicijativa, i mi smo ljubazni ljudi. Kada smo pozvani, kažemo da se slažemo i hajde da se dogovorimo o formatu, mestu i vremenu. Predsednik SAD Donald Tramp je u Beloj kući rekao da se poziv povlači. Kasnije su Amerikanci rekli da 'otkazivanje' znači 'odlaganje'. Dakle, sve zavisi od inicijatora“, rekao je Lavrov.

Foto: Reuters

Nema potrebe za sastankom

Podsetio je da je nakon njegovih razgovora sa državnim sekretarom Markom Rubijom, američki Stejt department izdao saopštenje u kojem je poziv nazvao dobrim i produktivnim.

"Bio je toliko dobar da sada nema potrebe za sastancima (uživo)", objasnio je ruski ministar, nakon što su prošle nedelje zapadni mediji preneli informaciju da će se njih dvojica sastati licem u lice.

Lavrov je pojasnio da pitanje novih pregovora ili sastanaka nije pokrenuto nakon ovog razgovora.

Ruska strana takođe nije iznela nikakve predloge, jer je inicijativa prvobitno došla od SAD.

Moskva spremna da krene tempom Vašingtona

Međutim, Moskva je spremna da krene napred tempom koji odgovara Vašingtonu, dodao je ruski ministar.

On je takođe istakao da je američki lider više puta pozitivno govorio o svom sastanku sa Putinom na Aljasci.

"On je napomenuo da je ostalo da se razjasni nekoliko detalja, ali da se to može lako uraditi. Jedno pitanje, rekao je nakon sastanka na Aljasci, je posebno važno, ali, kako je naglasio, to pitanje je u potpunosti rešivo. Potpuno se slažemo sa tim", rekao je Lavrov.

Prekid vatre? Pokušaj Kijeva da kupi vreme

Povodom priča o prekidu vatre, Lavrov ocenjuje da je to pokušaj Kijeva da kupi vreme.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

"Ta logika, duboko ukorenjena u umu Zelenskog, očigledna je svakom objektivnom posmatraču", naveo je Lavrov.

Takođe je napomenuo da je nepravedno pitati kada će Rusija obustaviti vojne akcije u Ukrajini, već je poručio da bi pravedan pristup bio zahtevati od Kijeva da vrati jezička prava i prava svih nacionalnih manjina garantovana ukrajinskim ustavom.