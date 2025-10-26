Slušaj vest

Sloveniju i region je potreslo stravično ubistvo koje se dogodilo sinoć u Novom Mestu, kada je 48-godišnji Aleš Šutar, poznati lokalni ugostitelj, pretučen na smrt. Tuča je izbila nakon što je Aleš došao po sina koji ga je, prema pisanju slovenačkih medija, pozvao u pomoć jer mu je pretila grupa mladih pripadnika romske zajednice.

Policija je izvestila da je prijavu o napadu dobila oko 2.30 ujutru. Uprkos brzoj intervenciji i hitnom transportu u bolnicu, muškarac je preminuo od teških povreda glave. Uhapšen je 20-godišnji osumnjičeni, takođe pripadnik romske zajednice, koji je odranije poznat policiji.

- Udaren je u bradu. Bokserom. Pao je i udario glavom o zemlju. Čekali smo hitnu pomoć 14 minuta, iako bi peške stigli za tri do četiri minuta - rekao nam je jedan od Šutarovih prijatelja.

Mladić koji je zadao smrtonosni udarac je pripadnik romske nacionalne manjine, i upravo na problematično ponašanje dela romske populacije upozoravaju lokalne vlasti Dolenjske.

Prema izjavama policijskih dužnosnika, motiv sukoba bio je banalan.

- Povod je bio nekoliko izgovorenih reči - rekao je Matjaž Štern iz kriminalističke policije.

Kako je Kurir pisao, policija je uhapsila osumnjičenog Sabrijana J., višestrukog povratnika. Nezvanično, veruje se da je on jedini koji je napao muškarca, mada policija istražuje i mogućnost da je još neko bio umešan u napad.

U nedelju popodne, u prostorijama gradske uprave na Glavnom trgu, na samo dvadesetak metara od bara "Pri vodnjaku", čiji je Aleš bio menadžer, više od dva sata trajao je sastanak slovenačkog premijera Roberta Goloba sa gradonačelnikom Gregorom Macedonijem i šefovima policije na drugom spratu.

Grupe građana okupile su se na trgu, a ispred bara u kojem je Šutar ubijen, dolazili su meštani Novog Mesta i palili sveće za svog sugrađanina. Na ulazna vrata popularnog mesta okupljanja bila je pričvršćena slovenačka zastava. Gotovo niko nije zastajao.

Gosti u obližnjim barovima tiho su razgovarali, a ono što se dogodilo u subotu je tema dana.

"Neodrživa situacija u romskom naselju"

- Ovo je sramota, premijer je već trebalo da podnese ostavku. Pošto nema sramote, ušao je kroz zadnji ulaz, gde ga obezbeđuje deset specijalaca! - ogorčeno je rekao jedan građanin prolazeći.

Prema onome što se do sada zna, u petak uveče u Patriotu je organizovano okupljanje, žurka za mlade ljude, uglavnom maloletnike. Pošto su i ranije pravili probleme u tom baru, odlučeno je da Romima neće biti dozvoljen ulazak. Ali onda su problemi počeli ispred bara. Nešto pre ponoći, napadnut je mladić. Oboren je na zemlju, lice mu je bilo prekriveno krvlju, a dok je bio na zemlji, pretučen je.

- Gde je bila policija? Aleš nije bio nasilan čovek, bio je poznat kao čovek koji bi, ako bi postojao bilo kakav problem, sve rešio mirno. Vodio je četiri bara i nikada nije bilo problema - kaže njegov prijatelj u suzama.

Među okupljenima ispred Patriota, sa svoja dva sina, bio je i Alojz Strajnar (57). On lično, kaže, bio je u slovenačkom parlamentu pre 10 dana kada se raspravljalo o pitanju nasilnog ponašanja Roma iz Novog Mesta i okoline.

- Tada sam u parlamentu rekao: Da li će morati da bude smrt da bi se nešto promenilo? I evo je. Živim kilometar i po od tog romskog naselja. Imamo probleme koliko se sećam. Svakodnevno su pucnjave, divlja vožnja automobilima, ali sada je to prešlo sve granice. Za njih ne važi nijedan zakon, policija ih registruje i pusti i to je to. Moj sin je napadnut pre pet godina, imao je dvostruki prelom vilice i počinilac je dobio samo uslovnu kaznu - kaže Strajnar.

Njegov sin Aleksandar nam je rekao da ga je pre pet godina, dok se vraćao biciklom, jedan Rom napao bez ikakvog razloga.

- Vilica mi je pukla na dva mesta i još uvek imam šrafove. Prišao mi je i udario me bez ikakvog razloga, još uvek imam posttraumatski stresni poremećaj od tog događaja. Dobio je samo šest meseci uslovne kazne - kaže Aleksandar.

- Živim blizu tog romskog naselja Žabjak. To je neodrživo, čuju se rafali, ljudi bacaju kamenje na automobile. Pre dve nedelje dogodio se još jedan incident u Patriotu, koji je čak zahtevao intervenciju specijalnih snaga - kaže jedan građanin, gledajući u prozore na drugom spratu, gde se održavao sastanak gradonačelnika, premijera i načelnika policije Novog Mesta.

Uznemirujući snimak napada!

Kako je Kurir pisao, na društvenim mrežama se pojavio snimak brutalnog prebijanja Aleša Šutara, ali video nećemo podeliti zbog uznemirujućeg sadržaja.

Uznemirujuće prizore objavio je portal Slovenske novice.

Građani su najavili proteste.

Nasilne političke reakcije

- Svi osećamo gorčinu, strah. Zbog tog osećaja, zbog žrtve, dužni smo da zaustavimo ovu situaciju i dužni smo da je jednom zauvek zaustavimo. Danas je u Novo Mesto stigao tim, a biće i iz drugih delova Slovenije, kao i specijalna policijska jedinica. Ovo je samo prvi korak. Svi policajci koji će raditi u Novom Mestu dobiće zakonska ovlašćenja na osnovu kojih će moći efikasno da deluju. Žrtva ne sme biti uzaludna. To je naša obaveza i to mora biti naš cilj kao cele nacije, a to nije samo pitanje jedne političke stranke - rekao je slovenački premijer Robert Golob.