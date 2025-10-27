Slušaj vest

U Južno kinesko more pale su se dve letelice američke Ratne mornarice, koje su bile stacionirane na nosaču aviona "USS Nimic".

Foks njuz prenosi da su se helikopter Si hok i lovac F/A-18 Super hornet srušili juče tokom odvojenih "rutinskih operacija" iznad tog mora, a svih pet članova posade je spaseno i u stabilnom je stanju.

Pacifička flota SAD - najveća operativna komanda Ratne mornarice te zemlje - saopštila je na društvenoj mreži X da se oko 14.54 sata po lokalnom vremenu helikopter MH-60R Si hok, koji pripada "Borbenim mačkama" Helikopterske pomorske udarne eskadrile 73, srušio u Južnom kineskom moru dok je izvodio rutinske operacije sa nosača aviona.

Timovi za potragu i spasavanje iz Udarne grupe nosača aviona 11, koji su delovali uz "USS Nimic", brzo su pokrenuli akciju spasavanja i bezbedno izvukli sva tri člana posade helikoptera iz vode.

Zvaničnici su naveli da je osoblje vraćeno na nosač aviona radi medicinske procene i da je kasnije potvrđeno da su svi u stabilnom stanju.

Oke 30 minuta nakon incidenta sa helikopterom, F/A-18F Super Hornet koji je poleteo sa istog broda, a pripada "Borbenim crvenim petlovim" 22. eskadrile udarnih lovaca, takođe je pao u Južnom kineskom moru tokom letačkih operacija.

Timovi za potragu i spasavanje ponovo su brzo reagovali, izvukavši dva člana posade aviona, koji su se uspešno katapultirali pre nego što je avion udario u vodu.

Oba pilota su vraćena na "USS Nimic" i u stabilnom su stanju.

Uzroci oba incidenta su i dalje pod istragom.