PVO OBORILA 34 BESPILOTNE LETELICE KOJE SU CILJALE PRESTONICU

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je desetine ukrajinskih dronova koji su noćas ciljali Moskvu i oborila još oko 160 bespilotnih letelica iznad drugih ruskih federalnih oblasti u napadima u kojima je poginula najmanje jedna osoba, a petoro je ranjeno.

Rojters prenosi da su to jutros saopštili ruski zvaničnici.

Britanska agencija navodi da, skoro četiri godine nakon početka najsmrtonosnijeg kopnenog rata u Evropi od kraja Drugog svetskog rata, Rusija pokušava da uništi energetski sistem Ukrajine, dok Kijev nastoji da onesposobi rafinerije nafte drugog najvećeg svetskog izvoznika tog energenta.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je PVO oborila 34 ukrajinska drona koji su bili na putu ka Moskvi, gradu koji zajedno sa okolnom Moskovskom oblašću ima više od 22 miliona stanovnika.

RBK-Ukrajina navodi da se na društvenim mrežama pojavila fotografija ruskih vojnika i kamioneta naoružanog teškim mitraljezom koji je postavljen blizu zidina Kremlja.

Pojavile su se tvrdnje da je u blizini rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina bilo raspoređeno pet takvih mobilnig grupa, a na društvenoj mreži X objavljen je i snimak blještavog meteora koji se pojavio iznad Moskve nakon napada.

Nije bilo izveštaja o većoj šteti u glavnom gradu, ali Rojters dodaje da Rusija retko otkriva pun uticaj ukrajinskih udara na svojoj teritoriji, osim ako nisu u pitanju civili ili civilni objekti.

Državna agencija za nadzor vazduhoplovstva "Rosavijacija" saopštila je da su dva od četiri moskovska aerodroma, aerodrom Domodedovo i manji aerodrom Žukovski, nakratko zatvoreni iz bezbednosnih razloga, što se dešavalo i ranije.

- Rusija je oborila ukupno 193 drona, uključujući 47 iznad Brjanske oblasti na jugozapadu Rusije koja se graniči sa Ukrajinom - saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Aleksandar Bogomaz, guvererner Brjanske oblasti, objavio je na Telegramu da je tamo ukrajinski dron pogodio minibus, ubivši vozača i ranivši pet putnika.

Za sada nije bilo zvaničnih komentara iz Ukrajine o napadu.

Kijev je ranije saopštio da su njegovi napadi usmereni na uništavanje infrastrukture ključne za vođenje ruskog rata u Ukrajini.