Slušaj vest

Ultraliberalni predsednik Argentine Havijer Milej dobio je poverenje da nastavi sa reformama nakon ubedljive pobede njegove stranke na parlamentarnim izborima na polovini mandata i nešto više od 40 odsto osvojenih glasova.

Ovi izbori su "potvrda mandata koji smo dobili 2023. godine" na predsedničim izborima, da "nastavimo putem reformi", rekao je Milej u svom izbornom štabu u hotelu u Buenos Ajresu.

Njegova stranka "La libertad avanza" dobila je 40,7 odsto podrške, prema zvaničnim rezultatima na osnovu 97 odsto prebrojanih glasova.

Pobeda stranke argentinskog predsednika Havijera Mileja na parlamentarnim izborima Foto: Rodrigo Abd/AP, JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE

Stranka će tako ojačati svoju parlamentarnu bazu, bez postizanja apsolutne većine.

Izbori su biti test za 55-godišnjeg predsednika "anarho-kapitalističkog" ekonomistu, koji je i veliki saveznik američkog predsednika Donalda Trampa.

Napad na argentinskog predsednika Havijera Mileja u gradu Lomas de Zamora na obodu Buenos Ajresa Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE

Milej do kraja mandata 2027. godine želi da ostvari ciljeve koji se odnose na poreske reforme, fleksibilnije tržište rada i fleksibilniji sistem socijalnog osiguranja.

Predizbornu kampanju obeležio je i težak incident pošto su pristalice opozicije zasule kamenjem kamionet kojim se Milej kretao ulicama grada Lomas de Zamora na obodu prestonice Buenos Ajresa.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaSTRAVIČNA NESREĆA NA DAN IZBORA U ARGENTINI Autobus sleteo s mosta, broje se mrtvi (FOTO)
shutterstock_1589165095.jpg
PlanetaPARLAMENTARNI IZBORI U ARGENTINI: Veliki test za kontroverznog Havijera Mileja, Trampovog velikog saveznika! "Na dobrom smo putu, nema odustajanja" (VIDEO)
havijer-milej01-ap-natacha-pisarenko.jpg
PlanetaZLOSTAVLJANE I UBIJENE UŽIVO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Otkriveni šokantni detalji o monstrumu (20) koji im je oduzeo živote (FOTO/VIDEO)
Ubijene tri zene.jpg
PlanetaMILEJ JEDVA IZVUKAO ŽIVU GLAVU, KAMENICAMA NA PREDSEDNIKA ARGENTINE! Obezbeđenje spaslo šefa države iz uporišta peronističke opozicije (FOTO, VIDEO)
Havijer.jpg