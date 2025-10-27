Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je danas "neprikladnom" objavu ruskog predsednika Vladimira Putina o uspešno izvedenom testu rakete na nuklearni pogon Burevestnik.

- Oni (Rusi) znaju da imamo nuklearnu podmornicu - najbolju na svetu - odmah pored njihove obale. Dakle, nama nije potrebna raketa koja leti skoro 13.000 kilometara. Oni se s nama ne igraju, a ni mi se ne igramo s njima. Stalno aprovodimo testiranja raketa, ali kao što sam rekao, imamo nuklearnu podmornicu - ne treba da pucamo s takvih udaljenosti. Usput, on (Putin) bi trebalo da završi rat u Ukrajini. Rat koji je trebalo da traje nedelju dana sada uskoro ulazi u četvrtu godinu. To bi trebalo da uradi, a ne da testira rakete - kazao je Tramp u razgovoru s novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan".

Putin je juče objavio da je uspešno izveden završni test rakete na nuklearni pogon, Burevestnik, uz pohvalu tog, po njemu "jedinstvenog" oružja sa dometom do 14.000 kilometara.

"Odlučujuće probe su sada završene", izjavio je Putin u videu koji je objavio Kremlj, tokom sastanka sa vojnim zvaničnicima.

1/7 Vidi galeriju Ruska raketa na nuklearni pogon Burevestnik Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin Youtube

Naredio je početak "pripreme infrastrukture za raspoređivanje raketnog sistema Burevestnik u ruskim oružanim snagama".

Tokom poslednje probe raketa je bila u vazduhu "oko 15 sati" i nadletela 14.000 kilometara, rekao je načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov, dodajući da "to nije granica" tog oružja.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

"Tehničke karakteristike Burevestnika omogućuju da se koristi sa garantovanom preciznošću protiv visoko zaštićenih lokacija na bilo kojoj razdaljini", rekao je Gerasimov.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Putin je 2018. najavio da ruska vojska razvija proizvodnju rakete koja, prema njemu, može da nadvlada sve sisteme presretanja.

Tramp je na početku turneje po Aziji prisustvovao ceremoniji potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže tokom posete Maleziji.