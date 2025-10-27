Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp nije isključio mogućnost produženja svoje putovanja po Aziji kako bi se sastao sa Kim Džong Unom, rekavši da bi voleo da razgovara sa severnokorejskim liderom.

Tramp je danas otputovao iz Malezije u Japan, sledeću stanicu azijske turneje tokom koje bi američki predsednik i kineski predsednik Si Đinping mogli da okončaju žestok trgovinski rat između najvećih svetskih ekonomija.

Govoreći u avionu "Er Fors 1", Tramp je rekao da se nada dogovoru kada se u četvrtak vidi sa Si Đinpingom u Južnoj Koreji, a istovremeno je naznačio da je spreman da produži svoje putovanje kako bi se sastao sa severnokorejskim predsednikom Kimom.

Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL

"Imam mnogo poštovanja prema predsedniku Siju i mislim da ćemo postići dogovor“, rekao je novinarima na putu iz Malezije.

Pre polaska na azijsku turneju, Tramp je prvo dodao spekulacije da bi se mogao sastati sa severnokorejskim liderom prvi put od 2019. godine dok je na Korejskom poluostrvu, rekavši da je otvoren za takvu opciju.

"Ako želi da se sastane, biću u Južnoj Koreji", rekao je Tramp.

Tramp bi trebalo da poseti južnokorejski lučki grad Busan u sredu, pre samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), a sastaće se sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom.

Ministar za ponovno ujedinjenje Južne Koreje rekao je da postoji "značajna" šansa da se Tramp i Kim sastanu.

Kim je rekao da bi takođe bio otvoren za sastanak sa američkim predsednikom ako Vašington odustane od zahteva da Pjongjang odustane od svog nuklearnog arsenala.