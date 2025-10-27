Slušaj vest

Mladi Rom Sabrijan Jurkovič, jedan osumnjičenih za ubistvo Aleša Šutara Ace, trenutno je u pritvoru.

Nakon krvavih noćnih događaja u Novom Mestu u Sloveniji, policija je uhapsila 21-godišnjeg osumnjičenog. Od ranije je poznat policiji. Nezvanično, veruje se da je on jedini koji je napao muškarca, iako policija istražuje i mogućnost da je još neko bio umešan u napad.

Romi pretukli i ubili čoveka u Novom Mestu u Sloveniji. Ministri ponudili ostavke. Foto: Printskrin You Tube

Na njegovom profilu na društvenim mrežama vide se slike automatskih pušaka, i opsednutost oružjem i brzim automobilima.

Objava Sabrijana Jurkoviča Foto: Društvene Mreže

Grupa nasilnika napala je 48-godišnjeg Aleša Šutara ispred poznatog bara u Novom Mestu oko 2:30 u subotu ujutru, kada je došao po sina.

Sin ga je pozvao jer mu je grupa Roma pretila. Aleš je toliko pretučen ispred bara da je sa teškim povredama mozga prevezen na hitnu pomoć u Novom Mestu.

Snimak tuče ispred poznatog kluba u Novom Mestu kruži društvenim mrežama.

Na snimku se vidi osoba koja nepomično leži na trotoaru. Nije jasno da li je to Aleš, a na snimku se čuju i očevici koji pokušavaju da smire napadača.