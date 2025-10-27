Slušaj vest

Bela kuća je oštro reagovala na novu pesmu američke pevačice Džoan Bejz (84), u kojoj se peva da je "mali zeleni crv" možda progrizao mozak predsednika Donalda Trampa.

Kantautorka i aktivistkinja za građanska prava objavila je svoju prvu zbirku poezije "Kad vidiš moju majku, zamoli je da pleše" prošle godine.

Njeno najnovije delo, objavljeno preko časopisa "Roling stoun", nosi naslov: "Mali zeleni crv: Beleška predsedniku."

U uvodnim stihovima, Baez pominje Roberta Kenedija Mlađeg, Trampovog ministra zdravlja, koji je prošle godine rekao da je crv pojeo deo njegovog mozga, a zatim umro u njegovoj glavi.

Baez je rekla da, pošto se Tramp "toliko oseća prijatno zapošljavajući ljude čiji su umovi ispraznili crvi", možda je i njegov bio pogođen "malim zelenim crvom" koji se "uvukao deo mozga odakle potiče empatija".

Ona dalje kaže da je isti crv možda pojeo i delove mozga odgovorne za "kontrolu impulsa i regulisanje društvenog ponašanja", što bi objasnilo Trampove izjave uperene ka meksičkim imigranatima da su svi "kriminalci, silovatelji i dileri droge".

Njena pesma se završava tako što crv stiže do dela Trampovog mozga zaduženog za osnovnu inteligenciju i ne nalazi ništa.

Direktor komunikacija u Beloj kući Stiven Čeung odgovorio je londonskom Independentu na upit da prokomentariše pesmu Baez.