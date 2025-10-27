Slušaj vest

Tarek Vilijam Sab, državni tužilac Venecuele i bliski saveznik predsednika Nikolasa Madura, tvrdi da "nema sumnje“ da američki predsednik Donald Tramp pokušava da sruši vladu te južnoameričke zemlje.

U intervjuu za BBC Sab je kazao da Tramp želi da Venecuelu pretvori u "koloniju" SAD.

Tramp je optužio Madura da je vođa organizacije koja se bavi trgovinom drogom, što venecuelanski predsednik poriče, a u toj zemlji postoje strahovi da je cilj gomilanja američke vojske da se dugogodišnji Trampov protivnik ukloni sa vlasti.

SAD su saopštile da su ubile najmanje 43 osobe u napadima na brodove koji navodno prevoze drogu blizu obala Južne Amerike, a Tramp je rekao da Amerika "sada gleda na kopno" pošto je "more stavila pod veoma dobru kontrolu".

Na pitanje o mogućnosti kopnene invazije na Venecuelu, Sab je britanskom medijskom servisu rekao da "to ne bi trebalo da se desi", ali da su on i njegovi sunarodnici "spremni".

On je dodao je da je Venecuela "još uvek spremna da nastavi dijalog" sa SAD, uprkos "nelegitimnoj" borbi Vašingtona protiv trgovine drogom.

SAD su među mnogim zemljama koje ne priznaju Madura kao legitimnog lidera Venecuele, pošto su brojne zemlje i posmatrači poslednje izbore 2024. uglavnom ocenili kao nepoštene.

Podaci opozicije sa biračkih mesta ukazivali su da je njihov kandidat pobedio sa znatno većinom glasova.

Sab je rekao da SAD žele promenu režima u Venecueli, optužujući Ameriku da se nada zapleni prirodnih resursa te zemlje - rezervi zlata, nafte i bakra.

Članovi Kongresa SAD sa obe strane političkog spektra izrazili su zabrinutost u vezi sa legalnošću Trampovih udara na brodove i ovlašćenja šefa Bele kuće.

Republikanski senator Lindzi Grejem kazao je novinarima su budući kopneni udari "realna mogućnost" i da mu je Tramp rekao da planira da obavesti članove Kongresa o budućim vojnim operacijama kada se vrati iz Azije gde se nalazi na turneji.

Tokom prethodna dva meseca, SAD su konstantno povećavale broj ratnih brodova, borbenih aviona, marinaca, špijunskih aviona, bombardera i dronova na Karibima, što su predstavile kao deo suzbijanja trgovine drogom i borbu protiv "narkoterorista".

Mnogi analitičari veruju da je ovo takođe deo šire kampanje zastrašivanja čiji je cilj svrgavanje Madura sa vlasti.

Venecuelanski lider je optužio SAD za "fabrikovanje rata" pošto je naredio i slanje najvećeg ratnog broda na svetu u karipske vode - nosača aviona "Džerald R. Ford" - koji još uvek nije stigao na odredište.

U nedelju je američki raketni razarač "USS Grejvli" stigao na Trinidad i Tobago, državu koja se nalazi na svega oko 11 kilometara od obale Venecuele, kao deo najvećeg američkog vojnog raspoređivanja u Karipskom moru u poslednjih nekoliko decenija.

Ovaj ratni brod je u poseti tu zvanično do četvrtka kako bi sproveo zajedničku obuku i vežbe sa vojskom male karipske zemlje.

Vlada Venecuele je izdala saopštenje u kojem osuđuje "vojnu provokaciju Trinidada i Tobaga u koordinaciji sa CIA".

