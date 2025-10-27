Slušaj vest

Rusija je danas zvanično raskinula važan sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama iz 2000. godine koji se odnosio na uništavanje, odnosno, preradu oružnog plutonijuma - radioaktivnog materijala koji se koristi u nuklearnom oružju.

Sporazumom se predviđalo da Moskva i Vašington prerade po 34 tone plutonijuma koji im više nije bio potreban za vojne svrhe.

Ideja je bila da se taj plutonijum učini neupotrebljivim za izradu bombi, tako što bi se koristio kao gorivo u nuklearnim reaktorima, u sklopu šire politike o razoružanju i vraćanju međusobnog povrenja posle Hladnog rata.

Foto: Shutterstock

Rusija je 2016. godine obustavila sprovođenje sporazuma, navodeći da su se okolnosti "radikalno promenile", a danas je Moskva saošptila da je sporazum totalno nevažeći ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina.

U obrazloženju Kremlja se navodi da su razlozi za raskid sporazuma sankcije protiv Rusije, zakon SAD o podršci Ukrajini, širenje NATO na istok, prisustvo američkih trupa u državama istočne Evrope i namera SAD da promene način prerade plutonijuma bez ruske saglasnosti.