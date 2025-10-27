Slušaj vest

Osumnjičeni, starosti oko 30 godina, uhapšeni su u subotu i nalaze se u pritvoru, koji će trajati do 96 sati, a odranije su poznati policiji, prenosi BFM TV.

Jedan osumnjičeni je uhapšen u subotu uveče na aerodromu Roasi-Šarl-de-Gol dok je pokušavao da se ukrca na let za Alžir, dok je drugi uhapšen u Obervilijeu, a obojica su poreklom iz tog mesta koje je sedam kilometara udaljeno od Pariza i nalazi se u oblasti Sen-San-Deni. Njih dvojica su bila pod istragom u proteklih nekoliko dana, navodi francuska televizija, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Otisak prsta bio ključan

"Odlučujući DNK trag" je, kako ističe, pronađen na mestu pljačke, a reč je o otisku prsta. Pariska tužiteljka Lor Beko u četvrtak je rekla da je uzeto više od 150 uzoraka DNK za potrebe istrage.

Pljačka se dogodila 19. oktobra u pariskom Luvru, kada je ukradeno devet predmeta iz kolekcije kraljevske porodice. Četvorica lopova su ušla u zgradu sa strane koja gleda na reku Senu, gde su u toku građevinski radovi, koristeći teretnu platformu koja se diže da bi direktno pristupili galeriji Apolon.

Pljačka teška 88 miliona evra

Prema vlastima, ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, naušnice i broševe koji su pripadali Napoleonovoj supruzi, carici Mariji-Lujzi, njegovoj snaji, kraljici Ortens od Holandije, kraljici Mariji-Ameli, supruzi poslednjeg francuskog kralja Luja Filipa, koji je vladao od 1830. do 1848 i carici Evgeniji, supruzi Napoleona III, koji je vladao od 1852. do 1870.

Kruna carice Evgenije je takođe ukradena, ali je pronađena oštećena u blizini muzeja nakon što su je lopovi ispustili.

Vrednost ukradenih eksponata procenjuje se na 88 miliona evra.