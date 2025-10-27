Slušaj vest

Ruske snage koje deluju u blizini Vovčanska u ukrajinskom regionu Harkov odsečene su od glavnih linija snabdevanja nakon napada na branu Belgorodskog akumulacionog jezera u Rusiji, saopštio je 16. ukrajinski armijski korpus 26. oktobra.

Napad je, kako se navodi, izazvao nagli pad vodostaja i poremetio logistiku duž reke Severski Donjec. 16. armijski korpus Oružanih snaga Ukrajine izjavio je da su nakon napada "jedinice koje su uspele da pređu Severski Donjec efikasno izolovane od svojih glavnih snaga".

Ukrajinska komanda je dodala da su poplave pogodile ruske odbrambene položaje i podzemna skloništa u tom području.

Prema pisanju publikacije Ukrainska pravda, ruske trupe su nedavno uspele da pređu reku Severski Donjec u blizini grada Vovčanska (Harkovska oblast), a poplave izazvane pucanjem brane navodno su blokirale napredovanje ovih ruskih jedinica.

Komandant Snaga za dronove ukrajinske vojske, Robert Brovdi, sarkastično je potvrdio da su njegove trupe pogodile branu Belgorod, a nakon napada nivo vode je opao za oko 100 centimetara, izveštava Ukrajinska pravda.

Rezultirajući talas je poplavio ruske rovove i logističke rute u blizini sela Grafovka i duž Severskog Donjeca.

Lokalne vlasti u ruskom Šebekinskom okrugu potvrdile su poplave u najmanje deset područja i najavile delimične evakuacije. Šteta navodno ugrožava četiri ruske brigade - identifikovane kao 128., 116., 68. i 136., koje deluju na Vovčanskom frontu.

Tokom celog leta, ruske snage su nastojale da iskoriste nizak vodostaj u rekama Severski Donjec i Vovča kako bi poboljšale rute snabdevanja i sprovele ofanzivne operacije, rekli su ukrajinski zvaničnici.

16. armijski korpus je izvestio da su moskovske trupe postigle ograničene taktičke dobitke, ali su pretrpele "teške gubitke", pri čemu su neki bataljoni skoro izgubili borbenu sposobnost.

Udar na branu Belgorod označava promenu u operativnom okruženju, jer je porast nivoa vode poremetio rusku logistiku i otežao njihovo kretanje preko reke.

Neki analitičari tvrde da bi poplave nizvodno na reci Severski Donjec predstavljale veliku pretnju ruskoj vojnoj logistici u blizini grada Vovčanska, gde su ruske trupe nedavno napredovale.

Ruska Belgorodska oblast graniči se sa Harkovskom oblašću Ukrajine na istoku i bila je meta višestrukih napada ukrajinskih snaga od početka rata 2022. godine.

Ukrajina je poslednjih nedelja pokrenula široku kampanju napada na rusku energetsku infrastrukturu koja je, kako se navodi, privremeno zatvorila do petine kapaciteta za rafiniranje zemlje.