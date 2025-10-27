Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da tokom lekarskog pregleda u bolnici Volter Rid ranije ove godine prošao magnetnu rezonancu i kognitivni test.

Međutim, on nije detaljno objasnio razlog za magnetnu rezonancu, rekavši da su kompletni rezultati objavljeni i dodao je da je pregled bio "savršen".

"Uradio sam magnetnu rezonancu, bila je savršena", rekao je Tramp novinarima u avionu "Er Fors 1" dok je išao ka Japanu, gde je stigao u zvaničnu posetu.

"Niko vam nikada nije dao izveštaje kao što sam vam ja dao, i da nisam mislio da će biti dobro, obavestio bih vas negativno. Ne bih se kandidovao, već bih nešto uradio. Ali lekari su rekli da su to neki od najboljih izveštaja za te godine, neki od najboljih izveštaja koje su ikada videli", rekao je Tramp.

Foto: DAVID MAREUIL / POOL/ANADOLU AGENCY / POOL

Tramp je takođe otkrio da je prošao kognitivni test nakon što je predložio da se predstavnice poput Jasmin Kroket (demokratkinja iz Teksasa) i Aleksandrije Okasio-Kortez (demokratkinja iz Njujorka) podvrgnu sličnim pregledima nakon što je sugerisao da obe imaju nizak koeficijent inteligencije.

"Dajte joj test inteligencije. Neka položi, recimo, ispite koje sam ja odlučio da polažem kada sam bio u Volter Ridu", rekao je Tramp misleći na Okasio-Kortez. "Polagao sam - to su veoma teški - to su zapravo testovi sposobnosti, pretpostavljam, na određeni način. Prvih nekoliko pitanja je lako. Tigar, slon, žirafa, znate. Kada dođete do oko pet ili šest, a zatim kada dođete do 10 i 20 i 25, nisu mogli ni blizu da odgovore na bilo koje od tih pitanja".

Trampov doktor: Donald ima odlično opšte zdravlje

Trampov lekar Šon Barbabela rekao je da Tramp "nastavlja sa odličnim opštim znanjem".

Barbabela je takođe rekao da je predsednik tokom posete prošao "napredne preglede snimanja, laboratorijske testove i preventivne zdravstvene procene".

U julu je Barabela rekao da je predsedniku SAD dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, "benigno i često stanje, posebno kod osoba starijih od 70 godina".