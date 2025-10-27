Slušaj vest

Italijanska policija identifikovala je oko 30 ekstremnih desničara zbog fašističkog pozdrava u rodnom mestu bivšeg Benita Muslolinija, u Predapiju, u Romanji, koji su se tamo okupili u nedelju, u znak sećanja na Marš na Rim od 28. do 31. oktobra 1922. godine, kada je Musolinijeva partija došla na vlast.

Prema podacima policijske uprave, oko 30 ljudi je juče ujutru odalo "rimski" pozdrav na groblju San Kasijano, ispred grobnice u kojoj se nalaze posmrtni ostaci fašističkog diktatora, na kraju šetnje od centra Predapija, u znak sećanja na "Marš na Rim".

Kako prenose lokalni mediji, aktere fašističkih pozdrava identifikovao je DIGOS (Odeljenje za specijalne operacije), a njihov stav će ispitati tužilaštvo.

Fašističko salutiranje i pokušaj oživljavanja fašističke stranke su krivično delo u Italiji, ali je Vrhovni sud prošle godine presudio da samo komemorativni fašistički pozdravi ne mogu biti krivično odgovorni.