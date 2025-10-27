Slušaj vest

Ovaj udar, u kojem su bespilotne letelice izbegle i raketne napade i vatru iz pešačkog naoružanja, nastavak je ciljane kampanje Kijevaza slabljenje ruske mreže protivvazdušne odbrane.

Cilj ove šire strategije je otvaranje koridora za buduće udare dalekometnim raketama i dronovima, ne samo na Krimu već i dublje na ruskoj teritoriji, piše Euromaidan Press.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na ruske vojne mete Foto: YouTube/ Defence Intelligence of Ukraine

Napad specijalne jedinice "Duhovi"



Glavna obaveštajna uprava (HUR) ukrajinskog Ministarstva odbrane potvrdila je da su napade izveli dronovi njihove specijalne jedinice "Prajmari", poznatije kao "Duhovi".

Prema izveštaju objavljenom 26. oktobra, na meti se našla i oštećena je visokovredna vojna oprema.

Uništeni su radar 96L6, ključna komponenta sistema protivvazdušne odbrane S-400 Trijumf, zatim radar P-18 Terek i radar 55Zh6U Nebo-U.

Uz radarske sisteme, pogođen je i desantni brod BK-16. Pogođeni BK-16 je brzi, višenamenski amfibijski desantni brod koji prevozi dvočlanu posadu i do 19 vojnika, a ruska mornarica i Rosgvardijačesto ga koriste u patrolnim misijama.

Dramatični snimci napada



HUR je objavio i video snimke napada koje prikazuju dramatične trenutke. Na jednom snimku vidi se kako dron izbegava projektil ispaljen iz ruskog sistema Pancir-S1 neposredno pre udara u radarsku instalaciju.

Drugi snimak prikazuje ruski desantni brod kako pokušava da sruši nadolazeći dron vatrom iz pešačkog oružja, ali bezuspešno.

Svi snimci su zabeleženi iz perspektive samih dronova kamikaza, zbog čega se prekidaju u trenutku eksplozije.