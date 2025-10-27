Slušaj vest

Sud u Ukrajini osudio je stanovnika Volinja, koji je počinio sabotažu u Volinskoj i Lavovskoj oblasti, na 15 godina zatvora sa konfiskacijom imovine.

Navodi se da je napadač, po nalogu Ruske Federacije, zapalio ulazna vrata stanova u kojima žive ukrajinski vojnici i njihove porodice, saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

Još jedan od njegovih zadataka bio je uništavanje tehnološke opreme koja obezbeđuje mobilnu komunikaciju.

Kontraobaveštajna služba SBU privela je muškarca u januaru kada je pokušao da zapali opremu antene mobilne telefonije u oblasti Lucka.

Kako je istraga utvrdila, naručene zločine počinio je 39-godišnji lokalni bivši zatvorenik, koji je prethodno robijao zbog trgovine drogom, a nakon odsluženja kazne počeo je da sarađuje sa FSB-om.

Prema istrazi, Rusi su daljinski regrutovali bivšeg zatvorenika kada je tražio "laku zaradu" na Telegram kanalima.

Nakon što je dobio obaveštajne izveštaje, kriminalac je pratio domove ukrajinskih vojnika, a zatim odlazio do kuća i palio ih koristeći zapaljivu smešu.

Počinilac je snimio požare kamerom svog telefona, a zatim to dokazivao supervizoru FSB.