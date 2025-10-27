PRVI PUT POSLE DVE GODINE JUG IZRAELA MIRAN Ministar doneo odluku koja će obradovati stanovnike tog dela zemlje
Ministar odbrane Izraela, Izrael Kac, odlučio je danas da je vreme da se ukine vanredna situacija na jugu Izraela, prvi put u dve godine, otkako je počeo rat sa Hamasom, 7. oktobra 2023. godine.
"Specijalna situacija" dozvoljavala je izraelskoj vojsci (IDF) da zabranjuje okupljanja i zatvara opasne oblasti.
Ta odluka je važila za teritoriju celog Izraela od 7. oktobra, ali je samo jug te zemlje bio u vanrednom stanju. Do sutra.
Vanredno stanje će formalno biti ukinuto sutra, jer na celoj teritoriji "nema specijalne situacije".
"Odlučio sam da usvojim preporuku izraelske vojske i da uklonim, prvi put od 7. oktobra, status 'specijalne situacije' na jugu'", naveo je Kac.
On je dodao da se takva odluka odnosi na novu bezbednosnu realnost na jugu Izraela, koja je postignuta zahvaljujući odlučnim i snažnim akcijama izraelske vojske u prethodne dve godine, u borbi protiv "terorističkog Hamasa".
(Kurir.rs/TimesOfIsrael/P.V.)