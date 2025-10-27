Slušaj vest

Ministar odbrane Izraela, Izrael Kac, odlučio je danas da je vreme da se ukine vanredna situacija na jugu Izraela, prvi put u dve godine, otkako je počeo rat sa Hamasom, 7. oktobra 2023. godine.

"Specijalna situacija" dozvoljavala je izraelskoj vojsci (IDF) da zabranjuje okupljanja i zatvara opasne oblasti.

Ta odluka je važila za teritoriju celog Izraela od 7. oktobra, ali je samo jug te zemlje bio u vanrednom stanju. Do sutra.

Vanredno stanje će formalno biti ukinuto sutra, jer na celoj teritoriji "nema specijalne situacije".

"Odlučio sam da usvojim preporuku izraelske vojske i da uklonim, prvi put od 7. oktobra, status 'specijalne situacije' na jugu'", naveo je Kac.