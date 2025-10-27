Slušaj vest

Blizu 40 godina od nuklearne katastrofe u elektrani u Černobilju pojavili su se psi plave boje!

Video snimak prikazuje nekoliko pasa u blizini nuklearne elektrane u Černobilju sa plavom dlakom, što je zbunilo radnike koji se brinu o njima.

U pitanju su potomci kućnih ljubimaca napuštenih nakon nuklearne katastrofe tamo pre skoro 40 godina, a pronađeni su kako lutaju po Černobiljskoj zoni isključenja ovog meseca, prema podacima organizacije "Psi Černobilja", neprofitne organizacije.

"Sada smo na terenu i hvatamo pse za sterilizaciju i naišli smo na tri psa koja su bila potpuno plava. Nismo sigurni šta se desilo", saopštila je organizacija u objavi na Instagramu sa više od 330.000 pregleda.

Lokalni stanovnici su rekli da su psi izgledali normalno pre samo nedelju dana.

"Ne znamo, dakle, šta je tačan razlog, pokušavamo da uhvatimo jednog od tih plavih pasa, kako bismo saznali šta se dešava. Pretpostavka je da su došli u kontakt sa nekom hemikalijom", rekao je portparol neprofitne organizacije.