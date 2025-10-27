Slušaj vest

Na univerzitetu turskog grada Hadžtepe došlo je do tenzija između dve studentske grupe, a svađa se brzo pretvorila u tuču, u kojoj su korišćene i mačete!

Video snimak zabeležen mobilnim telefonom uhvatio je trenutak kada je grupa studenata, noseći skijaške maske, napala druge studente mačetama.

Jedan student je povređen u incidentu i prebačen je u bolnicu, dok je policija Turske privela trojicu.

Prema navodima T24, tokom ceremonije primopredaje koju je održala nacionalistička grupa, izbila je svađa sa studentima suprotstavljenih pozicija.

Kako se verbalna razmena pojačavala, brzo je nastao haos.