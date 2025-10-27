Slušaj vest

Na univerzitetu turskog grada Hadžtepe došlo je do tenzija između dve studentske grupe, a svađa se brzo pretvorila u tuču, u kojoj su korišćene i mačete!

Video snimak zabeležen mobilnim telefonom uhvatio je trenutak kada je grupa studenata, noseći skijaške maske, napala druge studente mačetama.

Jedan student je povređen u incidentu i prebačen je u bolnicu, dok je policija Turske privela trojicu.

Prema navodima T24, tokom ceremonije primopredaje koju je održala nacionalistička grupa, izbila je svađa sa studentima suprotstavljenih pozicija.

Kako se verbalna razmena pojačavala, brzo je nastao haos.

Svedoci su izjavili da su neki pojedinci nosili skijaške maske i napali mačetama.

(Kurir.rs/Cagdas/P.V.)

Ne propustiteCrna GoraTURCI SEDAM PUTA IZBOLI PODGORIČANINA Jurili ga po ulici sa noževima u ruci, ali su sada oni ti za kojima traje potera (VIDEO)
Screenshot 2025-10-26 185226.png
PlanetaBACIO TIGANJ SA VRELIM ULJEM NA POLICAJCE, DOBIO 9 GODINA ZATVORA Sud u Njukaslu osudio muškarca kome je palo na pamet ovako nešto (VIDEO)
Screenshot 2025-10-21 185430.png
PlanetaCISTERNA SE PREVRNULA, LJUDI DOTRČALI DA POKUPE NAFTU, A ONDA SE DESILA TRAGEDIJA Najmanje 30 ljudi nastradalo (VIDEO)
Cisterna eksplodirala u Nigeriji
Planeta"TESLA" EKSPLODIRAO ZBOG LOŠEG PUNJAČA, ČOVEK USTAO KAO DA MU NIJE NIŠTA Neverovatno šta je ovaj čovek preživeo (VIDEO)
Screenshot 2025-10-21 160806.png