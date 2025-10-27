Slušaj vest

Tokom probne večere pred venčanje u Istanbul, luster je pao sa plafona na mladu Y. Ç. (J. Č.), a ceo incident je snimila nadzorna kamera.

Naime, mlada J. Č. je prošla sa lakšim povredama, dok je kružni luster otpao dok je igrala na podijumu.

Kako prenose tamošnji mediji, Y. Ç. je zadobila povrede po glavi i manje ogrebotine po leđima.

Y. Ç. je odvezena u bolnicu kolima od strane rođaka. Zadržana je na posmatranju jedan dan kako bi se sprečilo krvarenje u mozgu, a kasnije je otpuštena.

Nadležni su pokrenuli proveru odgovornosti vlasnika objekta i izvođača radova i održavanja.