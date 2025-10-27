Slušaj vest

Stanovnici Jamajkepripremaju se za udaruragana Melisa, koji bi u narednim satima mogao da donese razorne vetrove i katastrofalne poplave ovom karipskom ostrvu.

Uragan dostigao najvišu kategoriju

U ponedeljak u ranim jutarnjim satima, američki Nacionalni centar za uragane (NHC) saopštio je da je Melisa prerasla u uragan pete kategorije, što je uragan sa najjačom mogućom snagom.

Vlasti strahuju da bi Melisa, koja je već odgovorna za smrt četvoro ljudi na ostrvu Hispanjola, mogla da postane najjači uragan koji je ikada pogodio Jamajku.

Vlada Jamajke naredila je evakuaciju delova prestonice Kingstona, dok je celo ostrvo proglašeno "ugroženim područjem".

Razgovarali smo sa čovekom koji živi i radi na Jamajci

Povodom razornog uragana i novonastale situacije na Jamajci razgovarali smo sa Džastinom Kempbelom, čovekom koji živi i radi na Jamajci i koji nam je objasnio šta se trenutno dešava na ostrvu.

Kempbel je biznismen i vlasnik smeštaja i apartmana Scott's Cove Villa za iznajmljivanje u okviru Airbnb koncepta i bavi se turizmom.

Kako kaže, strah od razaranja zbog uragana pete kategorije je veliki.

- Naša najveća briga su prozorii koji bi mogli da popucaju usled jakih vetrova. Kao što vidite, zabio sam daske na prozore svoje vile - priča nam Kempbel.

- Zarađujem od iznajmljivanja ovog objekta turistima, i brine me šta će se desiti ako nestane struje na više nedelja, turista tada neće biti - ističe zabrinuto.

Kako kaže, aerodromi na ostrvu su zatvoreni pre udara oluje.

- Uragan još uvek nije stigao, ali oba aerodroma su zatvorena.

- Na Jamajci uglavnom gradimo od betona, tako da su poplave i lomljenje prozora naša glavna briga.

Kako kaže, na Jamajku stiže uragan bez presedana.

- Nikada do sada nismo videli uragan pete kategorije ovako snažan koji direktno pogađa Jamajku.

On dodaje da su vlasti upozorile građane na ono što se sprema i da se ljudi na ostrvu danima pripremaju za oluju.

Na pitanje koliko očekuje da će se uragan dugo zadržati na Jamajci, naš saghovornik ističe da se oluja kreće polako preko ostrva i da će potom nastaviti prema Kubi.

Kako kaže, 75 odsto ekonomije ostrva je zasnovano na turizmu i ukoliko dođe do uništavanja infrastrukture, turizma neće biti i biće potrebno mnogo vremena da se sve obnovi i vrati u prvobitno stanje.

Kempbel je posebno upozorio na pucanje prozora, čupanje krovova usled snažnih vetrova, kao i pada drveća, električnih stubova i kablova, a ne isključuje ni poplave na ostrvu.

Položaj i prognoza kretanja uragana

Prema ažuriranom izveštaju NHC-a, Melisa se nalazila na oko 233 kilometra jugozapadno od Kingstona. Imala je maksimalnu brzinu vetra od 270 km/h, a meteorolozi upozoravaju da bi mogla dodatno da ojača u narednih 12 do 24 sata.

Očekuje se da će Melisa skrenuti ka severu kasnije u narednih 24 sata.

Ako se bude kretala prema predviđenoj putanji, njeno jezgro će tokom noći i rano ujutru u utorak preći blizu ili direktno preko Jamajke, zatim preko jugoistočne Kube u utorak uveče, i jugozapadnih Bahama u sredu.

Ekstremna snaga i sporo kretanje uragana

Iako se očekuju manja kolebanja u snazi, meteorolozi predviđaju da će Melisa pogoditi Jamajku i jugoistočnu Kubu kao izuzetno snažan veliki uragan, a da će i dalje zadržati snagu uragana dok bude prelazila preko Bahama.

Oluja se kreće veoma sporo, što povećava opasnost od ekstremnih količina padavina.

Prema podacima NHC-a, u pojedinim delovima Jamajke može pasti i do 100 centimetara kiše u naredna četiri dana. Stručnjaci upozoravaju da se tokom noći ili rano u utorak očekuju razorni vetrovi i talasi i poplave opasni po život.

Evakuacija i upozorenje vlade

Premijer Jamajke, Endrju Holnes, naredio je hitnu evakuaciju više ugroženih zajednica širom ostrva. U objavi na mreži "Iks" , pozvao je građane da "se pripreme, ostanu u zatvorenom prostoru tokom oluje i poštuju naredbe o evakuaciji."

- Prebrodićemo ovu oluju i obnoviti zemlju još jače - napisao je Holnes.

Zvaničnici su dodatno apelovali na stanovnike niskih i poplavama sklonih područja da potraže bezbednija skloništa. U nekim ruralnim delovima školski autobusi su korišćeni da prevezu ugrožene osobe u skloništa, dok su naplatne rampe otvorene kako bi se izbegle gužve.

Žrtve poplava na Hispanjoli

Najmanje troje ljudi je poginulo, a stotine kuća poplavljeno na Haitiju, kada je Melisa donela obilne kiše ostrvu Hispanjola. U Dominikanskoj Republici, na istočnoj strani ostrva, jedna osoba je takođe poginula.

Lokalni mediji navode da je žrtva 79-godišnji muškarac koga su odneli bujični talasi u prestonici Santo Domingo.

Takođe je prijavljen nestanak trinaestogodišnjeg dečaka, kojeg su povukle jake morske struje dok je plivao.

Više osoba je spašeno iz automobila koji su ostali zarobljeni u nadolazećoj vodi.