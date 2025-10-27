Slušaj vest

Izraelse protivi učešću turskih trupa u međunarodnim mirovnim snagama za nadzor sporazuma Izraela i Hamasa o primirju u Gazi, izjavio je danas izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar.

Obraćajući se novinarima tokom posete Mađarskoj, Sar je rekao da se Izrael učešću Turske protivi zbog dugogodišnjeg neprijateljstva predsednika Redžepa Tajipa Erdogana prema njegovoj zemlji.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Erdogan je oštro kritikovao Izrael od početka rata u Gazi, a posebno premijera Netanjahua. Predsednik Turske je optuživao Izrael za genocid, a Netanjahua je poredio sa nacističkim vođom Adolfom Hitlerom.

Izraelski ministar Sar je naveo da je protivljenje vojnom učešću Turske u mirovnim snagama preneto američkim zvaničnicima.

- Zemlje koje žele ili su spremne da pošalju oružane snage trebalo bi da budu barem fer prema Izraelu - rekao je Sar.

Sporazum o primirju od 20 tačaka, u čijem sklapanju je posredovao američki predsednik Donald Tramp, predviđa međunarodnu operativnu grupu za praćenje prekida vatre, ali se ne pominje koje zemlje bi obezbedile trupe.

Obraćanje Netanjahua i Trampa u Knesetu Foto: Chip Somodevilla/Getty Images Europe, Evelyn Hockstein/Pool Reuters

U sporazumu piše da će SAD "sarađivati sa arapskim i međunarodnim partnerima na razvoju privremenih Međunarodnih stabilizacionih snaga" koje bi bile raspoređene u Gazi.

Snage bi obučavale i pružale podršku "proverenim palestinskim policijskim snagama" u Gazi, i "konsultovaće se sa Jordanom i Egiptom koji imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti".

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Američki zvaničnici navode da je formiranje operativne grupe u toku, dok zvaničnici Izraela tvrde da druga faza sporazuma o prekidu vatre još nije počela.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

