Mađarski premijer Viktor Orban će se sastati iduće nedelje u Vašingtonu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom da razgovara o energetskim pitanjima, objavio je mađarski ministar spoljnih poslovaPeter Sijarto.

SAD su prošle nedelje uvele sankcije najvećim ruskim proizvođačima nafte Rosnjeftu i Lukoilu što bi potencijalno moglo da utiče na Mađarsku koja jako zavisi od ruske nafte i gasa.

Američki ambasador pri NATO Metju Viteker rekao je tokom vikenda za televiziju Foks njuz da SAD očekuju od zemalja kao što je Mađarska da izrade i sprovedu plan o prekidu sa ruskim izvorima energenata.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban Foto: ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM GENE/MTI/Hungarian PM’s General Dep, MARTIN DIVISEK/EPA, Denes Erdos/AP

- Biće prilika u Vašingtonu u drugoj polovini iduće nedelje da premijer lično razgovara o tom pitanju sa američkim predsednikom - rekao je Sijarto u obraćanju novinarima zajedno sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom koji je u poseti Budimpešti.

Sijarto je rekao da Mađarska trenutno analizira šta će sankcije protiv dva ruska energetska giganta značiti za nju "pravno i fizički" kada stupe na snagu.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i mađarski premijer Viktor Orban Foto: Zoltan Fischer HANDOUT/Hungarian PM’s Press Office, Zoltan Fischer / HANDOUT/Hungarian Prime Minister's Offic

Orban, koji sebe predstavlja kao najbliskijeg saveznika Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina unutar EU rekao je u petak da razmatra načine da "zaobiđe" sankcije.

EU je prošle nedelje takođe ciljala ruski naftni sektor objavom nove runde sankcija protiv Rusije, 19. od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.