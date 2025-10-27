ORBAN SLEDEĆE NEDELJE KOD TRAMPA: Otkriveno o čemu će razgovarati u Beloj kući
Mađarski premijer Viktor Orban će se sastati iduće nedelje u Vašingtonu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom da razgovara o energetskim pitanjima, objavio je mađarski ministar spoljnih poslovaPeter Sijarto.
SAD su prošle nedelje uvele sankcije najvećim ruskim proizvođačima nafte Rosnjeftu i Lukoilu što bi potencijalno moglo da utiče na Mađarsku koja jako zavisi od ruske nafte i gasa.
Američki ambasador pri NATO Metju Viteker rekao je tokom vikenda za televiziju Foks njuz da SAD očekuju od zemalja kao što je Mađarska da izrade i sprovedu plan o prekidu sa ruskim izvorima energenata.
- Biće prilika u Vašingtonu u drugoj polovini iduće nedelje da premijer lično razgovara o tom pitanju sa američkim predsednikom - rekao je Sijarto u obraćanju novinarima zajedno sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom koji je u poseti Budimpešti.
Sijarto je rekao da Mađarska trenutno analizira šta će sankcije protiv dva ruska energetska giganta značiti za nju "pravno i fizički" kada stupe na snagu.
Orban, koji sebe predstavlja kao najbliskijeg saveznika Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina unutar EU rekao je u petak da razmatra načine da "zaobiđe" sankcije.
EU je prošle nedelje takođe ciljala ruski naftni sektor objavom nove runde sankcija protiv Rusije, 19. od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
Orban koji je više puta kritikovao sankcije EU Rusiji do sada je dobijao izuzeće za Mađarsku za isporuku nafte preko naftovoda, navodeći da njegova zemlja nema praktičnu alternativu za svoje snabdevanje.
