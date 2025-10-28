Slušaj vest

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan potisao je sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u Ankari sporazum o kupovini 20 vojnih aviona "jurofajter tajfun".

Starmer je stigao u Tursku radi potpisivanja ugovaora o prodaji tih vojnih aviona u vrednosti od više milijardi evra, kojima Ankara želi da poboljša svoje borbene sposobnosti.

Uoči susreta sa Erdoganom Starmer je izjavio da se radi o "narudžbi od osam milijardi funti (9,2 milijardi evra) što", kako je rekao znači radna mesta u celoj zemlji.

Erdogan je govoreći pored Starmera danas pozdravio sporazum, koji prema njemu predstavlja "novi simbol" u strateškim odnosima Ankare i Londona.

- Naše zemlje se možda nalaze na dva kraja Evrope ali smo snažni partneri koji rade bliskije sada nego ikad ranije - rekao je Starmer tokom ceremonije potpisivanja.

- Ovo će pojačati bezbednost širom NATO, produbiti našu bilateralnu odbrambenu saradnju i podstaći ekonomski rast ovde i u Velikoj Britaniji obezbeđujući 20.000 britanskih radnih mesta - rekao je Starmer i dodao da je ponosan što će britanski Tajfuni biti vitalni deo turskih vazdohoplovnih snaga mnogo narednih godina.

Britanski ministar odbrane istakao je da se radi o "najvećem ugovoru za borbene avione u jednoj generaciji", i precizirao da prve isporuke treba da budu 2030. godine.

On je rekao tokom ceremonije potpisivanja, pravdajući prodaju, da Turska brani "jugoistočno krilo NATO".

Turski predsednik koji želi da modernizuje vazduhoplovnu flotu svoje zemlje hoće da nabavi oko četdeset letelica tog tipa koje proizvodi konzorcijum od četiri evropske zemlje, Velike Britanije, Nemačke, Italije i Španije, a predvodi ga britanska kompanija BAE Sistems.

Turska i Velika Britanija su u julu potpisale preliminarni sporazum za jurofajtere. Sporazum je usledio nakon što je Nemačka odlučila da prekine svoje dugogodišnje protivljenje prodaji aviona Turskoj.

Turski ministar odbrane Jasar Guler rekao je da Turska hoće da nabavi 12 polovnih letelica od Katara i isto toliko od Omana.

Turska koja je prvobitno želela američke lovce F-35, poslednjih godina preusmerila se na jurofajtere pošto je isključena iz američkog programa zbog nabavke ruskog sistema protivvazduhoplovne odbrane S-400.

Prošle nedelje je turski šef države takođe razgovarao o nabavci polovnih jurofajtera od Dohe sa emirom Katara Šeikom Tamimom ben Hamadom Al Tanijem.

Katarski lider takođe treba da dođe u utorak u Ankaru da razgovara o ovoj temi, rekao je izvor za Frans pres.