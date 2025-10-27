Planeta
ZEMLJOTRES JAČINE 6 STEPENI RIHTERA POGODIO TURSKU! Potres detektovan u blizini mesta Sindirgi
Jak zemljotres jačine 6 stepeni Rihtera registrovan je u ponedeljak, 27. oktobra 2025 u 20.48 časova, na području Turske.
Epicentar potresa je, prema raspoloživim podacima, lociran na deset kilometara od mesta Sindirgi.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar zemljotresa bio je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.
Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs
