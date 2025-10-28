Slušaj vest

Nedavno testiranje ruske rakete na nuklearni pogon Burevestnikodražava odlučnost Moskve da brine o svojim bezbednosnim interesima, saopštio je Kremlj.

- Rusija dosledno radi na svojoj bezbednosti. Njeno osiguranje je vitalno pitanje za Rusiju, posebno u kontekstu militarističkog raspoloženja koje trenutno čujemo, pre svega od Evropljana - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Testiranje je obavljeno uporedo sa najavama novih sankcija SAD za ruski naftni i gasni sektor i nove evropske vojne pomoći Ukrajini.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da bi ruski predsednik Vladimir Putin trebalo da se fokusira na postizanje mirovnog sporazuma, a ne na testiranje raketa. On je tokom puta iz Kuala Lumpura u Tokio rekao novinarima da Putinove reči o raketama "nisu primerene".

- Morate da okončate rat. Rat koji je trebalo da traje nedelju dana sada je uskoro u četvrtoj godini. To je ono što bi trebalo da uradite, umesto da testirate rakete - rekao je Tramp.

