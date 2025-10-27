Slušaj vest

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na deset kilometara od mesta Sindirgi.

Na društvenoj mreži Tviter objavljena je fotografija na kojoj se vidi kako su ljudi iz straha izašli na ulice.

Ljudi kažu da je zemljotres bio veoma jak.

"Bio je veoma jak, udarac se baš osetio", samo su neki komentari na platformi EMSC.

Nakon ovog usledilo je još nekoliko naknadnih potresa jačine 3,8 i 3,4 stepena po Rihteru.

Za sada nema informacija o žrtvama, povređenima i pričinjenoj materijalnoj šteti.

Takođe, na mrežama kruže i snimci devojke koja je u trenutku strimovanja video-igrice osetila snažno podrhtavanje tla.