Mladiću iz romskog naselja Sabrijanu Jurkoviču (21), osumnjičenom za smrt 48-godišnjeg ugostitelja Aleša Šutarau Novom Mestu, sud je danas odredio istražni zatvor, nakon što je u jutarnjim satima stigao pred istražnog sudije.

U pritvoru je bio od petka, kada je u centru grada ubijen 48-godišnji Aleš Šutar.

Šutar, ugostitelj iz Novog Mesta, ubijen je u noći s petka na subotu dok je štitio svog sina kojeg je maltretirala grupa Romaispred lokalnog noćnog kluba Lokal Patriot. Kada je pokušao da priskoči sinu u pomoć, jedan od napadača udario ga je u glavu i prouzrokovao mu teške povrede glave, unutrašnje krvarenje i prelom vratnog pršljena, usled čega je preminuo.

Dok se čeka epilog slučaja koji je Slovenijupodigao na noge i izazvao ostavke čak dvoje slovenačkih ministara, građani su i dalje u šoku. Sutra bi trebao da se održi sahrana preminulog Šutara.

"Ovo nije smelo da se dogodi"



- Često je prolazio biciklom po centru grada i uvek bi barem pozdravio. Strašno je da se tako nešto može dogoditi u našem gradu - pričaju meštani koji su stigli ispred Lokal Patriota kako bi zapalili sveću.

- Jako dobar momak. Čula sam sada da je pomagao kad je trebalo, pomagao je i jednoj starijoj gospođi - ispričala je meštanka Kristina Šinker, koja je, kao i ostali, užasnuta događajem.

- Sve nas jako boli. Ovo se nije smelo dogoditi. Problem je trebao biti rešen, ali se celo vreme zataškavao.

Prostor ispred Lokal Patriota danas je bio prepun lampiona koje su sugrađani zapalili za ubijenog Šutara. Klub je otkazao koncert koji je trebao da se održi dan nakon napada, a u znak saučešća neće se održati ni koncerti u iduće dve sedmice.

Osumnjičeni Sabrijan J. Foto: Printscreen Društvene Mreže

Turobna atmosfera u gradu



- Dosta dugo se ovo očekivalo, jer stvarno imamo problema s našim sugrađanima iz okoline. Sistem im omogućava da se ponašaju kako se ponašaju - kazao je meštanin Borut Križ, verujući da je slovenačka vlast reagovala tek nakon što je došlo do tragedije.

- Plašili smo se da će situacija eskalirati jer zakon nije dobro postavljen, i sada smo tu gde jesmo.

Atmosfera je turobna i tristotinak metara niže, u pabu Pri vodnjaku, u kojem je ubijeni Šutar godinama radio kao konobar.

Na stepenicama paba, smeštenog na samom dnu glavnog trga, danas je takođe bilo mnoštvo lampiona i sveća, a lokalnim ugostiteljima, koji su ga svakodnevno viđali, oči su se punile suzama na njegov spomen.

- Ima dosta nasilja, više se ne osećam sigurno u ovom gradu. Pre sam bila jako zadovoljna, ali sada više nemam poverenja u Vladu - kaže i Kristina.

Policija u romskim naseljima



Policija je jutros u grupama čuvala prostor ispred Okružnog suda u Novom Mestu, gde se odlučivalo o istražnom zatvoru za 21-godišnjeg Sabrijana. Dok su s jedne strane sud okružili novinari koji su čekali konačnu odluku suda, s druge strane puta čekala je i grupa Roma - porodice i poznanika napadača.

Osim centra grada, policija je danas čuvala i okolna naselja, većinom naseljena pripadnicima romske nacionalne manjine. Od 83 romska naselja u celoj Sloveniji, šest ih se nalazi upravo u Novom Mestu, gradiću od oko 36.000 stanovnika.

Jedno policijsko vozilo čekalo je i ispred Brezja-Žabjaka.

Romska tempirana bomba - kako su ovo naselje nazivali slovenački mediji, nezvanično ga proglašavajući i "najozloglašenijim u celoj Sloveniji" - dom je za oko 700 Roma koji se smatraju autohtonim stanovništvom, a nalazi se tek deset minuta vožnje od centra grada.

Sabrijan Jurkovič Foto: Društvene Mreže

Drugi svet na 10 minuta vožnje



Putevi u Brezju–Žabjaku napola su uređene, a umesto modernih zgrada i kuća koje se protežu širom Slovenije, u tom naselju uglavnom stoje barake i tek zazidane kuće.

Deca u kratkim pantalonama i majicama pozdravljala su s ulice dok su se igrala na neuređenim putevima, okružena napuštenim automobilima i domaćim životinjama, a stariji su dovikivali dok smo automobilom prolazili naseljom, piše Indeks.

Za Brezje-Žabjak, kao i za nekolicinu drugih romskih naselja u Sloveniji, još se čeka obnova koja bi trebala da reši pitanje zemljišta, vode, struje i komunalija.