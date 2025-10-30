Slušaj vest

Ubistvo Aleša Šutara (48), koje se dogodilo u slovenačkom Novom Mestu — a koje je potreslo region — podsetilo je na ubistvo od pre 61 godinu, kada je život izgubio 19-godišnji Bogdan Kreset.

Naime, godine 1964. takođe je došlo do nasilja Roma kod Prečne kod Novog Mesta, kada je Bogdan Krese (19) pronađen mrtav u blizini mesta Marof nad Podgorom. Novinari tog vremena pisali su da se radilo o "ničim izazvanom ubistvu" — mladić je "nožem izboden u vrat i grudi".

Istraga je ubrzo otkrila imena romskih počinilaca: braća Brajdič; stariji, Valentin, prema rečima istražitelja, izvukao je nož i ubo ga nekoliko puta, dok je mlađi brat pomagao. U članku je navedeno da su pomogli da se telo odnese do Kresetove kuće i da su se u početku ponašali "kao da ništa ne znaju o ubistvu".

Istraga je bila komplikovana, ali odlučna. Nakon višemesečnog pritvora, mlađi brat je privremeno pokušao da preuzme krivicu, ali veštak to nije dozvolio. Na glavnom pretresu 11. maja 1964. godine, veće okružnog suda — sudnica je bila "prepuna" — presudilo je da je "Valentin Brajdič — izvršio ubistvo", za koji je izrečena "maksimalna moguća kazna: 15 godina strogog zatvora".

Bogdan Krese Foto: Privatna Arhiva

Utvrđeno je da je žrtvu više puta ubo nožem, a zatim se pretvarao da nudi pomoć. Oružje ubistva, nož, pronađeno je sakriveno kod rođaka. Za maloletnog brata usledio je poseban postupak.

Zastrašujuća sličnost sa današnjom situacijom

Zločin je, kako su tada pisali, "tužno odjeknuo širom Dolenjske" i "izazvao protest" zbog situacije u naselju iznad Prečne. Na mestu kod Marofa, meštani su okačili venac na saobraćajni znak kao upozorenje svakome ko bi prošao. U to vreme, "Dolenjski list" je objavio izjave lokalnih stanovnika, koji su svedočili da je situacija dostigla tačku ključanja, te su upućivali strašne osude i psovke.

Javnost je zahtevala red, rad i inkluziju

Suočena sa "gnusnim zločinom", javnost je zahtevala odlučne korake od vlasti. Dati su predlozi za preseljenje naselja, uređenje stalnih prebivališta, zapošljavanje i obrazovanje dece, uspostavljanje sanitarnih standarda i kraj ilegalnih kampova. Istovremeno, organi unutrašnjih poslova i opštinske komisije pripremali su planove za obezbeđivanje osnovnih uslova Romima — uključujući kredite iz posebnog fonda kako bi mogli da grade kuće i započnu redovan rad. Jasno upozorenje je napisano: "Moramo rešiti problem sada!"

A situacija danas?

Šest decenija kasnije, osećanja meštana su jezivo slična: šok, strah, poziv na bezbednost, zahtev za odgovornost i konkretne mere. Političari govore o efikasnijim kaznenim politikama, većim ovlašćenjima institucija, povećanom prisustvu policije i dugoročnim merama u vrtićima i školama, ali suština ostaje ista: kako zaštititi ljude i istovremeno preduzeti mere protiv pojedinaca koji krše zakon, a da se ne stigmatizuje cela zajednica?

- Naša porodica ga se još uvek seća - naglašava čitalac "Slovenske novice", koji i dalje oseća vezu sa porodicom žrtve nakon krvavog januara 1964. godine.

Ne da bi se raspirila mržnja, već da bi se naterali da se pogledamo u ogledalo: šta se zaista poboljšalo za 61 godinu, a gde smo još uvek zaglavljeni u mestu?

Svirepo ubistvo u Novom Mestu

Podsećamo, policija je uhapsila 21-godišnjeg osumnjičenog za učestvovanje u svirepom ubistvu do kog je došlo u slovenačkom Novom Mestu, a u kom je život izgubio Aleš Aco Šutar (48), otac koji je došao po sina ispred jednog bara.

Kako se sumnja, policija veruje da je uhapšeni Sabrijan Jurkovič, višestruki povratnik, iako ima samo 21 godinu. Nezvanično, veruje se da je on jedini koji je napao muškarca, mada policija istražuje i mogućnost da je još neko bio umešan u napad.

Sabrijan Jurkovič Foto: Društvene Mreže

Kako je Kurir pisao, otac Aleš, Aco kako su ga zvali prijatelji, došao je po poziv sina ispred lokala gde je došlo do krvavog obračuna.

- Udaren je u bradu. Bokserom. Pao je i udario glavom o zemlju. Čekali smo hitnu pomoć 14 minuta, iako bi peške stigli za tri do četiri minuta - rekao je jedan od Šutarovih prijatelja.

Prema izjavama policijskih dužnosnika, motiv sukoba bio je banalan.

- Povod je bio nekoliko izgovorenih reči - rekao je Matjaž Štern iz kriminalističke policije.

Ovo je ubijeni Aleš Šutar:

Snimak tuče ispred poznatog kluba u Novom Mestu kruži društvenim mrežama.

Na snimku se vidi osoba koja nepomično leži na trotoaru. Nije jasno da li je to Aleš, a na snimku se čuju i očevici koji pokušavaju da smire napadača.

U nedelju su ministar pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar podneli ostavke.