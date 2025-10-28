Slušaj vest

Novinar koji je preko društvenih mreža pisao o trgovini drogom i bezbednošću u severozapadnoj meksičkoj državi Durango, ubijen je, objavilo je lokalno tužilaštvo za Frans pres.

Telo Migela Anhela Beltrana, reportera koji je ranije radio u pisanim medijima i objavljivao reportaže preko TikToka pod pseudonimom "Kapo" i na Fejsbuku na stranici "Gazeta Durango" pronađen je u subotu na putu koji povezuje Durango, glavni grad istoimene države, sa letovalištem Mazatlan u susednoj državi Sinaloa, preneli su lokalni mediji.

U jednom od svojih pisanja u sredu Beltran je izvestio o hapšenju šefa lokalne mafije "Kabrera Sarabia", koja operiše u Durangu, i rival je moćnih kartela Sinaloai Halisko nueva Generasion.

Meksiko se smatra jednom od najopasnijih država za novinare, a u toj zemlji je više od 150 medijskih profesionalaca ubijeno od 1994, prema organizaciji Reporteri bez granica.

Novinari ubijeni u Meksiku imali su zajedničko sa Beltranom to što su radili u zonama gde se nalaze karteli i što su objavlivali izveštaje u lokalnim medijima ili preko društvenih mreža uglavnom pod uslovima opasnim za njih.