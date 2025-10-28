UBIJEN POZNATI NOVINAR! Opasno se zamerio narko kartelima u Meksiku! (FOTO/VIDEO)
Novinar koji je preko društvenih mreža pisao o trgovini drogom i bezbednošću u severozapadnoj meksičkoj državi Durango, ubijen je, objavilo je lokalno tužilaštvo za Frans pres.
Telo Migela Anhela Beltrana, reportera koji je ranije radio u pisanim medijima i objavljivao reportaže preko TikToka pod pseudonimom "Kapo" i na Fejsbuku na stranici "Gazeta Durango" pronađen je u subotu na putu koji povezuje Durango, glavni grad istoimene države, sa letovalištem Mazatlan u susednoj državi Sinaloa, preneli su lokalni mediji.
U jednom od svojih pisanja u sredu Beltran je izvestio o hapšenju šefa lokalne mafije "Kabrera Sarabia", koja operiše u Durangu, i rival je moćnih kartela Sinaloai Halisko nueva Generasion.
Meksiko se smatra jednom od najopasnijih država za novinare, a u toj zemlji je više od 150 medijskih profesionalaca ubijeno od 1994, prema organizaciji Reporteri bez granica.
Novinari ubijeni u Meksiku imali su zajedničko sa Beltranom to što su radili u zonama gde se nalaze karteli i što su objavlivali izveštaje u lokalnim medijima ili preko društvenih mreža uglavnom pod uslovima opasnim za njih.
Meksiko je zabeležio oko 480.000 ubistava od decembra 2006. godine, kada je savenza vlada pokrenula vojnu operaciju protiv droge.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)