TRESLO SE I U GRČKOJ!

TRESLO SE I U GRČKOJ!

Slušaj vest

Zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je danas zapadnu Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je istočno od Izmira, na oko osam kilometara od grada Sindirgija, na dubini od šest kilometara. U Sindrigiju, kako prenosi Milijet, urušila se jedna zgrada, koja je u jednom od ranijih zemljotresa već bila oštećena.

Na snimcima sa društvenih mreža vidi se da su se ljudima ljuoljali lusteri i nameštaj u stanovima.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio jak i trajao je dugo. Turski Hurijet preneo je da se zemljotres osetio i u Istanbulu.

Na jednom od snimaka može se videti devojka koja igra igricu i strimuje dok u istom momentu kreće zemljotres. Ona se hvata za glavu i uspaničeno skače sa stolice ispod kreveta i viče na turskom jeziku.