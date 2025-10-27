Slušaj vest

Zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je danas zapadnu Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). 

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je istočno od Izmira, na oko osam kilometara od grada Sindirgija, na dubini od šest kilometara. U Sindrigiju, kako prenosi Milijet, urušila se jedna zgrada, koja je u jednom od ranijih zemljotresa već bila oštećena.

Na snimcima sa društvenih mreža vidi se da su se ljudima ljuoljali lusteri i nameštaj u stanovima.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio jak i trajao je dugo. Turski Hurijet preneo je da se zemljotres osetio i u Istanbulu.

Na jednom od snimaka može se videti devojka koja igra igricu i strimuje dok u istom momentu kreće zemljotres. Ona se hvata za glavu i uspaničeno skače sa stolice ispod kreveta i viče na turskom jeziku.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je da nadležne jedinice pažljivo sprovode istrage na terenu i dodao da se situacija pomno prati. Mediji u Grčkoj prenose da se i u nekim delovima te zemlje osetio blaži potres.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaLJUDI U PANICI ISTRČAVAJU NA ULICU, RUŠI SE KUĆA, ZGRADA SE TRESE Prvi snimci RAZORNOG ZEMLJOTRESA u Turskoj: Procenjuje se da li ima žrtava (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaIZRAEL NE ŽELI TURSKE TRUPE U GAZI! "Trebalo bi da budu barem fer prema nama"
ap-lefteris-pitarakis01-ap-lefteris-pitarakis.jpg
Crna GoraSPREMA SE HAOS?! MASOVNO OKUPLJANJE LJUDI NA ULICAMA PODGORICE! Prisutne JAKE policijske snage, otkriven veliki broj bejzbol palica! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-10-27 192153.png
PlanetaPRVI PLES ZAMALO POSTAO I POSLEDNJI! Mlada veselo igrala na podijumu, kad joj je odjednom OVO palo na glavu! Svadba prekinuta iznenada - UZNEMIRUJUĆI VIDEO!
Screenshot 2025-10-27 175800.jpg