RAT U SUDANU SE NASTAVLJA!

RAT U SUDANU SE NASTAVLJA!

Slušaj vest

Povlačenje na "bezbedniju lokaciju"

- Dogovorili smo se da povučemo vojsku iz Al-Fašira na bezbedniju lokaciju - rekao je Al-Burhan u govoru emitovanom na državnoj televiziji, dodajući da će vojska "osvetiti" poraz i boriti se "dok se zemlja ne očisti".

Ovo je bila prva izjava Al-Burhana u kojoj priznaje gubitak Al-Fašira, nakon što je RSF, s kojim se vojska sukobljava od aprila 2023. godine u nedelju proglasio pobedu u tom gradu na zapadu Darfura.

Grad pod opsadom od maja 2024. godine

Grad Al-Fašir, od velikog strateškog značaja, bio je pod opsadom paravojnih snaga od maja 2024. godine.

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije pri Ujedinjenim nacijama, više od 26.000 ljudi pobeglo je iz grada od nedelje, bežeći na periferiju Al-Fašira ili ka gradu Tavila, koji se nalazi 70 kilometara zapadno.

1/6 Vidi galeriju Al-Fašer u Sudanu Foto: HONS/Maxar Technologies, Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Humanitarna katastrofa i glad

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od milion ljudi napustilo je grad od početka rata, dok je oko 260.000 civila, od kojih je polovina dece, zarobljeno i bez pomoći. Mnogi su, prema izveštajima, primorani da jedu stočnu hranu kako bi preživeli.

1/7 Vidi galeriju Građanski rat u Sudanu Foto: EPA Mohamed Hossam, AP

RSF preuzima kontrolu nad celim Darfurom

Zauzimanjem Al-Fašira, RSF je preuzeo kontrolu nad svih pet glavnih gradova u Darfuru, čime je učvrstio svoju paralelnu administraciju sa sedištem u gradu Nijala, glavnom gradu Južnog Darfura.

Sudanska vojska sada kontroliše samo sever, istok i centralne delove zemlje, dok je isterana iz trećine teritorije Sudana.

1/5 Vidi galeriju Sudanska vojska je zauzela predsedničku palatu u Kartumu posle dve godine krvavog građanskog rata. Glavni grad je oslobođen, a paravojne formacije Snaga za brzu podršku (RSF) su se povukle. Foto: Printscreen/X

Rat koji je prerastao u najveću humanitarnu krizu na svetu