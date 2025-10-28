Slušaj vest

„Kina želi da sa svim stranama unapredi Inicijativu za globalno upravljanje, te da uloži napore u dodavanje pozitivne energije za regionalni mir i razvoj“, izjavio je juče kineski premijer, Li Ćijang.

Li je ovo rekao na 20. Samitu Istočne Azije (EAS) u Maleziji.

Li je izjavio da je EAS osnovan u Kuala Lumpuru 20 godina ranije. Samit je igrao konstruktivnu ulogu u unapređenju stabilnosti i brzom razvoju u protekle dve dekade.

„Danas je svet ušao u novi period transformacije. Mir i razvoj se suočavaju sa novim rizicima i izazovima“, rekao je Li.

Kineski predsednik Si Đinping podneo je Inicijativu za globalno upravljanje, radi rešavanja globalnih izazova i problema.

„Ova inicijativa insistira na jednakosti suvereniteta, pridržava se međunarodnog zakona, predstavlja praksu multilateralizma, stavlja narod u centar, fokusira na praktične akcije, te ima praktičnu vrednost, kao i bliske odnose sa ciljem EAS-a“, dodao je Li.

Poručio je da Kina želi da sarađuje sa svim stranama kako bi zadržala originalne težnje EAS-a, pozivajući sve strane da nastave sa izgradnjom širokog konsenzusa.

„Međusobno poštovanje, jednakost, kao i pravednost, između ostalog, su važne osnove koje uređuju odnose među zemljama. Ekonomska globalizacija i svetska multipolarizacija su nepovratne i svet se ne bi smeo vratiti zakonu džungle u kojem slabi postaju plen jakih. Samo pridržavajući se ovih zajedničkih vrednosti čovečanstva i prateći tok istorije, možemo da donosimo pravilne odluke u ključnim trenucima, te da ostajemo na ispravnom putu napredovanja“, naveo je Li.

On je istakao potrebu da se fokusira na rešavanje važnih problema, navodeći da su ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda naroda prioriteti za zemlje u regionu.

Pozvao je na snažniju zaštitu sistema za slobodnu trgovinu, ulaganje napora u izgradnju regionalne mreže na visokom nivou za slobodnu trgovinu, i na povećanje regionalne integracije.

„Treba unaprediti blagostanje ljudi i postići koristan i inkluzivan razvoj“, dodao je Li.

On je istovremeno rekao da treba uložiti napore da se aktivno promovišu reforme, i uspostaviti pravedniji i razumniji sistem globalnog upravljanja kako bi se bolje zaštitili interesi svih strana.

Na sastanku, kojim je predsedavao premijer Malezije Anvar Ibrahim, usvojene su Deklaracija iz Kuala Lumpura povodom 20. godišnjice EAS-a i Izjava lidera o promociji lokalizacije u preventivnim akcijama za pripremu i reagovanje na katastrofe.