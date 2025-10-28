Slušaj vest

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) objavila je snimak napada u kojem je eliminiran mladi ruski oficir Vasilij Marzojev, sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, kojeg Kijev optužuje za ratne zločine protiv civila u Hersonu.

Ukrinform navodi da je mlađi Marzojev likvidiran u Vasiljevskom okrugu u Zaporoškoj oblasti.

Navodi se da su položaj operatera dronova ruskih snaga otkrili borci jedinice HUR zadužene za rukovanje bespilotnim letelicama tokom vazdušnog izviđanja 15. oktobra.

Ta pozicija je bila u blizini sela Plavni na zaporoškom frontu.

Nakon što su obaveštajnim radom dobili precizne koordinate, pripadnici HUR su na cilj bacili bombu koja je usmrtila ruske vojnike.

- U trenutku udara na položaju je bio ruski poručnik Vasilij Marzojev, komandant voda 108. vazdušno-desantnog puka 7. vazdušno-jurišne divizije ruske vojske - navodi se u saopštenju.

Ukrajinci na frontu u Zaporoškoj oblasti ubili ruskog poručnika Vasilija Marzojeva, sina generala Arkadija Marzojeva, optuženog za ratne zločine protiv civila u Hersonu Foto: Printscreen/X

Na snimku koji je objavio HUR vide se i scene samog udara u kojem su, pored Marzojeva, poginuli i drugi ruski vojnici.

Vidi se i fotografija Vasilija, uz propratni tekst "bio jednom jedan mladi poručnik" i veselu muziku.

HUR je naveo da je ubijeni oficir sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, komandanta 18. kombinovane armije Južnog vojnog okruga Rusije.

Ukrinform navodi da je HUR ranije dokumentovao zločine koje je počinilo pet visokih ruskih vojnih oficira, među kojima je i general Marzojev.

Njega terete za učešće u masovnom granatiranju oslobođenih područja Hersonske oblasti dok je bio na dužnosti komandanta 22. armijskog korpusa obalnih snaga ruske Crnomorske flote.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preneo: N. V.)

