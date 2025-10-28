Slušaj vest

Ukrajina je napala Moskvu dronovima drugu noć zaredom.

Rojters prenosi da su to jutros saopštili rusko Ministarstvo odbrane i gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Rusko Ministarstvo odbrane je u saopštenju navelo da su jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) uništile 17 ukrajinskih dronova tokom noći, uključujući jedan koji je leteo ka Moskvi i 13 iznad Kaluške oblasti koja se graniči sa Moskovskom oblašću na severoistoku.

Sobjanjin je na Telegramu napisao da su hitne službe poslate na mesto gde je dron pao na putu ka Moskvi.

Britanska agencija navodi da nije bilo izveštaja o šteti, ali dodaje da Rusija retko otkriva potpuni uticaj ukrajinskih udara na svojoj teritoriji, osim ako nisu u pitanju civili ili civilni objekti.

Navodi se da su ruske PVO jedinice uništile preostala tri drona iznad Brjanske oblasti, koja se graniči sa Ukrajinom na zapadu i Kaluškom oblašću na severoistoku.

Aleksandar Bogomaz, guverner Brjanske oblasti, napisao je na Telegramu da je jedan civil hospitalizovan nakon napada.

Rojters navodi da obe strane negiraju da napadaju civile, ali je hiljade ljudi poginulo u sukobu, od kojih je velika većina Ukrajinaca.

U ponedeljak je Rusija saopštila da je oborila 34 ukrajinska drona koji su ciljali Moskvu.

Oboreno je još oko 160 bespilotnih letelica iznad drugih ruskih federalnih oblasti u napadima u kojima je poginula najmanje jedna osoba, a petoro je ranjeno.