Slušaj vest

Ne smiruje se tursko tlo 12 časova nakon razornog zemljotresa.

Nakon što je sinoć ovu zemlju pogodio snažan zemljotres jačine 6,1 stepen, u periodu od 8.00 do 9.00 časova jutros potresla su dva, nimalo naivna zemljotresa, jačine 4,8 i 4,9 stepeni, preneo je Evropski mediteranski seizmološki zavod.

Poslednji jak potres, jačine 4,9 stepeni, nešto pre 9.00 časova, pogodio je zapadnu Tursku, na dubini od sedam kilometara.

Epicenar je na 62 kilometara severoistočno od grada Balikešir, a zasad nema izveštaja o novoj eventualnoj materijalnoj šteti.

Samo 40 minuta ranije, na istoj lokaciji se dogodio još jedan zemljotres, jačine 4,9 stepeni, na dubini od šest kilometara.

Tursku je, od sinoćnjeg prvog zemljotresa, pogodilo više od 100 naknadnih potresa.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaSTRAVIČAN ZEMLJOTRES POGODIO ISTANBUL! Tresu se zgrade, ljudi istrčavaju na ulice! (FOTO/VIDEO)
İstanbul - Hagia Sophia (2).jpg
PlanetaLJUDI U PANICI ISTRČAVAJU NA ULICU, RUŠI SE KUĆA, ZGRADA SE TRESE Prvi snimci RAZORNOG ZEMLJOTRESA u Turskoj: Procenjuje se da li ima žrtava (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaNEVIĐENO NA UNIVERZITETIMA Tuča među studentima, jedna grupa koristila MAČETE! (VIDEO)
Turska
Crna GoraANKARA ZATRAŽILA OD CRNE GORE DA ZAŠTITI TURSKE DRŽAVLJANE: Šef turske diplomatije razgovarao sa premijerom Milojkom Spajićem
milojko-spajic.jpg