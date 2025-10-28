Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp sastao se danas u Tokiju sa novoizabranom premijerkom Japana Sanae Takaiči u okviru svoje azijske turneje.

Samo nekoliko dana od preuzimanja dužnosti premijerka Takiči nastoji da unapredi veze sa SAD da bi se ublažile trgovinske tenzije.

Dvoje lidera potpisalo je sporazum za "zlatnu eru" saveza njihovih zemalja, a zatim su potpisali okvirni sporazum za obezbeđivanje snabdevanja retkim mineralima u vreme kada Kina usvaja drastične restrikcije za svoj izvoz tih neophodnih minerala za savremenu tehnologiju.

Dokument, kako je objavila Bela kuća, potpisali su u Tokiju Tramp i premijerka Takaiči, a predviđa povećanu saradnju i mobilizaciju kapitala da se podrži eksploatacija i prerada minerala u dve zemlje, uz identifikaciju niza prioritetnih projekata koje treba podržati.

Drugi sporazumi Japana i SAD uključuju saradnju u razvoju tečnog prirodnog gasa u Aljasci i zaustavljanje ruskog uvoza tečnog prirodnog gasa kao i japanski uvoz soje.

Jedna od strategija koje je japanska vlada predložila za učvršćivanje veza je kupovina američkih kamiona Ford F-150.

Tramp danas treba da razgovara i sa američkim vojnicima na nosaču aviona, i da se sretne sa liderima iz poslovnog sveta.

Tokom putovanja po Aziji, koje je počeo posetom Maleziji gde je takođe potpisao sporazum o retkim mineralima, Tramp se najviše usmerio na razgovore o trgovini sa svetskim liderima, u nastojanju da istakne američki uticaj na globalnu privredu.

Tramp i Tkaiči sastali su se takođe sa desetak ljudi čije voljene je otela Severna Koreja pre više decenija.

Tramp se sastao sa porodicama Japanaca koje je otela Severna Koreja tokom 1970-ih i 1980-ih i tokom posete Japanu za vreme svog prvog mandata 2019. godine.

Bela kuća je saopštila da je premijerka Takaiči rekla da hoće da predloži američkog predsednika za Nobelovu nagradu za mir.

Predlaganje Trampa za ovu nagradu postalo je uobičajeno među stranim liderima koji žele da impresioniraju američkog predsednika, i nekoliko njih je poslednjih meseci izjavilo da hoće da podrži njegovu nominaciju za tu nagradu, prenosi agencija AP.

Tokom ove turneje kambodžanski premijer Hun Manet takođe je juče rekao da će ga predložiti za tu prestižnu nagradu.

Američki predsednik nije dobio Nobelovu nagradu ove godine ali je ukazao da je Nobelov komitet doneo odluku o nagradi pre nego što je pomogao da se dogovori primirje kojim su prekinute borbe između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze.

Tramp hoće da njegovi saveznici uključujući Japan kupuju više američke robe, kao i da se obavežu finansijski da će graditi fabrike i energetsku infrastrukturu u SAD.

Predsednik je hvalio Takaiči poručujući joj "šta god mogu da uradim da pomognem Japanu, bićemo tu".

"Vi ćete obaviti fantastičan posao, i mi ćemo imati fantastičan odnos", rekao je Tramp.

On je takođe pozdravio to što je Takaiči prva žena na mestu premijera, i poručio joj da će biti "jedna od velikih premijera".

Takaiči je u prvim izjavama pomenula bivšeg japanskog premijera Šinza Abea, njenog konzervativnog mentora koji je izgradio snažnu vezu sa Trampom tokom njegovog prvog mandata.

"Zapravo premijer Abe često mi je govorio o vašoj dinamičnoj diplomatiji, " rekla je ona.

Tramp se podsetio kako ga je rastužilo ubistvo abeam.

Tramp je došao na sastanak sa Takaički sa američkim zvaničnicima uključujući državnog sekretara Marka Rubija i ministra finansija Skota Besenta.