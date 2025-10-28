Slušaj vest

Posmrtni ostaci koje je Hamas vratio u ponedeljak uveče pripadaju taocu koji je već sahranjen u Izraelu, a ne nijednom od 13 preminulih talaca koji su ostali u Gazi, potvrdio je Izrael, što je izazvalo bes kod premijera te zemlje Benjamina Netanjahua.

Netanjahu će damas sazvati ministarski sastanak kako bi razgovarao o odgovoru Izraela.

Određene mere koje bi Izrael mogao preduzeti razmatrane su sa američkim zvaničnicima poslednjih dana.

"Ovo ne može proći bez odgovora", rekao je izraelski izvor za Džeruzalem post.

Ostatke je u ponedeljak uveče izraelska vojska prebacila na izraelsku teritoriju, a u Nacionalni institut za sudsku medicinu u Abu Kabiru stigli su oko ponoći.

Foto: AP/Jehad Alshrafi

Pripadnik Hamasa rekao je ranije tog dana za Al Džaziru da su ostaci otkriveni tokom iskopavanja u naselju Tufa u gradu Gazi.

Područje grada Gaze trenutno se nalazi na Hamasovoj strani "Žute linije", kako je propisano sporazumom o prekidu vatre.