PUKLO KAO GRANATA: Strašna eksplozija pekare, uspaničeni ljudi se rastrčali na sve strane (VIDEO)
Velika eksplozija dogodila se u egipatskom gradu Asuan, kada je eksplodirala pekara, nakon čega je došlo do velikog požara.
Ljudi su u panici bežali, a gust dim je ispunio okolinu.
Vatrogasci su brzo stigli i posle skoro sat vremena uspeli da ugase vatru, tako sprečili širenje na okolne zgrade.
Policija Egipta je ogradila područje, a hitna pomoć je bila u pripravnosti.
Istraga je pokazala da je eksploziju izazvalo curenje gasa iz neispravne plinske boce.
Uništena je unutrašnjost pekare i oštećen je stan iznad.
Lokalne vlasti naložile su da se proceni šteta i isplati odšteta pogođenim stanovnicima.
Guverner Asuana je zatražio opštu proveru svih pekara, restorana i radionica koje koriste gasne boce ispod stambenih objekata.
Asuan se nalazi pored reke Nil i najpoznatiji je po čuvenoj Asuanskoj brani, sagrađenoj između 1960. i 1970. godine uz veliku pomoć SSSR.
Kada je završena, bila je to najviša zemljana brana na svetu, nadvisujući branu Čatudž u Sjedinjenim Američkim Državama.
(Kurir.rs/MISRConnect/P.V.)