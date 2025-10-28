Slušaj vest

Velika eksplozija dogodila se u egipatskom gradu Asuan, kada je eksplodirala pekara, nakon čega je došlo do velikog požara.

Ljudi su u panici bežali, a gust dim je ispunio okolinu.

Vatrogasci su brzo stigli i posle skoro sat vremena uspeli da ugase vatru, tako sprečili širenje na okolne zgrade.

Policija Egipta je ogradila područje, a hitna pomoć je bila u pripravnosti.

Istraga je pokazala da je eksploziju izazvalo curenje gasa iz neispravne plinske boce.

Uništena je unutrašnjost pekare i oštećen je stan iznad.

Lokalne vlasti naložile su da se proceni šteta i isplati odšteta pogođenim stanovnicima.

Guverner Asuana je zatražio opštu proveru svih pekara, restorana i radionica koje koriste gasne boce ispod stambenih objekata.

Asuan se nalazi pored reke Nil i najpoznatiji je po čuvenoj Asuanskoj brani, sagrađenoj između 1960. i 1970. godine uz veliku pomoć SSSR.