Kralja Čarlsa Trećeg je, tokom posete katedrali u Ličfildu, demonstrant provocirao pitanjima o vezama princa Endrjua, rođenog brata britanskog monarha, sa pokojnim Džefrijem Epstajnom, osuđenim pedofilom i američkim milionerom koji je umro 2019. u pritvoru.

BBC navodi da je demontrant pitao koliko dugo kralj zna za veze njegovog brata i Epstajna i pitao kralja da li je tražio od policije da zaštiti od odgovornosti Endrjua.

Na njegov protest ostali okupljeni koji su došli pred katedralu da pozdrave Čarlsa Trećeg odgovorili su glasnom podrškom kralju, uključujući i ženu koja je demonstrantu rekla da "ućuti".

Čuli su se i glasni povici "tri puta ura za kralja".

Veze princa Endrjua s Epstajnom su poslednjih nedelja bile pod intenzivnom pažnjom javnosti i medija.

Princ, koji se odrekao titula ranije ovog meseca, snažno je negirao bilo kakva krivičnu dela.

Mnoštvo pristalica Čarlsa Trećeg je čekalo da se sastane sa kraljem, koji je juče bio u poseti Stafordširu.

- Koliko dugo znate za Endrua i Epstajna? Da li ste tražili od policije da zaštiti od odgovornosti Endrua? Da li bi poslanicima trebalo dozvoliti da raspravljaju o kraljevskoj porodici u Donjem domu? - vikao je demonstrant.

Kralj nije odgovorio na pitanja, ali je nastavio da se rukuje sa pristalicama, od kojih su neki skandirali "Bože, čuvaj kralja".

Na snimku se čuje kako neko od okupljenih moli kralja za zagrljaj.

Nekoliko ljudi ispred katedrale izgledalo je vidljivo iznervirano ispadom demonstranta, a jedna žena mu je rekla da "ode i ostavi ga (kralja) na miru“.

Skandal oko veza princa Endrjua s Epstajnom ponovo je rasplamsan optužbama za seksualno zlostavljanje ponovljenim u posthumno objavljenim memoarima Virdžinije Đufre, žrtve pokojnog pedofila.

Ona je u memoarima navela da je imala seks sa princom u tri odvojena navrata, uključujući jednom zajedno s Epstajnom i "osam drugih mladih devojaka".

Endrju, koji je postigao sporazumno finansijski obeštetio Đufre 2022. godine, više puta je negirao bilo kakvu krivično delo.

On je 2019. za BBC rekao da se uopšte ne seća da ju je sreo i da "nikada nisu imali nikakav seksualni kontakt".