Slušaj vest

Rusija ne može da se složi s tim da Evroazija postane "posed" Severnoatlantskog saveza, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Da li želimo da naš ogroman i prelep kontinent bude pretvoren u posed NATO? Mi s tim ne možemo da se složimo", rekao je Lavrov na Minskoj međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti.

Lavrov: Evropa ne krije da se priprema za novi veliki rat

Tako su, kako je naveo, Francuska i Britanija u julu postigle dogovor o koordinaciji svojih nuklearnih snaga i formirale "neku vrstu Antante" (vojno-političkog bloka) radi zajedničkog razvoja raketnih sistema.

Istovremeno, London i Berlin su potpisali sporazum o vojnoj saradnji, a nedavno se počelo govoriti i o davanju tom sporazumu nuklearne dimenzije.

Foto: Shutterstock

Ruski ministar je naglasio da su planovi NATO da postane aktivniji na Arktiku takođe zabrinjavajući, kao i želja Alijanse da zauzme poziciju u Tihom okeanu, sa ciljem da obuzda Kinu i izoluje Rusiju.

Moskva, međutim, nema nameru da napada zapadne zemlje i spremna je da to uključi u buduće bezbednosne garancije.

Širenje Alijanse se nastavlja

Lavrov je ukazao na to da se širenje Alijanse nastavlja nesmanjenim tempom.

Mnoge zapadne zemlje ne mogu da prepoznaju "kraj njene dominacije i svitanje nove istorijske ere", ocenio je.