LAVROV PORUČIO SEVERNOATLANSKOJ ALIJANSI: Evropa ne krije da se sprema za novi rat, Rusija neće dozvoliti da Evroazija postane "posed" NATO
Rusija ne može da se složi s tim da Evroazija postane "posed" Severnoatlantskog saveza, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Da li želimo da naš ogroman i prelep kontinent bude pretvoren u posed NATO? Mi s tim ne možemo da se složimo", rekao je Lavrov na Minskoj međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti.
Lavrov: Evropa ne krije da se priprema za novi veliki rat
Tako su, kako je naveo, Francuska i Britanija u julu postigle dogovor o koordinaciji svojih nuklearnih snaga i formirale "neku vrstu Antante" (vojno-političkog bloka) radi zajedničkog razvoja raketnih sistema.
Istovremeno, London i Berlin su potpisali sporazum o vojnoj saradnji, a nedavno se počelo govoriti i o davanju tom sporazumu nuklearne dimenzije.
Ruski ministar je naglasio da su planovi NATO da postane aktivniji na Arktiku takođe zabrinjavajući, kao i želja Alijanse da zauzme poziciju u Tihom okeanu, sa ciljem da obuzda Kinu i izoluje Rusiju.
Moskva, međutim, nema nameru da napada zapadne zemlje i spremna je da to uključi u buduće bezbednosne garancije.
Širenje Alijanse se nastavlja
Lavrov je ukazao na to da se širenje Alijanse nastavlja nesmanjenim tempom.
Mnoge zapadne zemlje ne mogu da prepoznaju "kraj njene dominacije i svitanje nove istorijske ere", ocenio je.
"To je njihova fundamentalna razlika od Rusije, naših partnera iz ZND-a, Kine, Indije, Irana, DNRK i svih onih evroazijskih država koje su uverene da ključ stabilnosti i prosperiteta našeg kontinenta leži u strogom pridržavanju principa suverene jednakosti i nedeljivosti bezbednosti za sve, a ne samo za odabrane koji sebe smatraju iznad zakona i iznad morala“, objasnio je Lavrov.
(Kurir.rs/RIA/P.V.)