Slušaj vest

Rezervisti američkog ratnog vazduhoplovstva, poznati kao "Harikejn hanters" (lovci na urgane/oluje), proleteli doleteli su do uragana Melisa, gde su snimili zapanjujće, ujedno i zastrašujuće prizore vremenske nepogode koja će se uskoro sručiti na tlo.

Oni su se opasno približili oluji kako bi prikupili podatke za Nacionalni centar za praćenje uragana.

Lovci na oluje snimili su fascinantne prizore unutar urgana Melisa koji će se sručiti na Jamajku Foto: X@TannerCharlesMN

Očekuje se da će se sručiti na Jamajku večeras, ili sutra rano ujutro, pre nego što se pomeri ka istočnoj Kubi i Bahamima.

Uz brzine koje dostižu skoro 290 kilometara na čas, uragan kategorije pet spada u najsžaniju oluju koja je pogodila planetu u 2025. godini.

Biznismen sa Jamajke govorio je za Kurir o strahu koji se pojavio među stanovnicima te zemlje usled naleta Melise, a njegove izjave možete pročitati OVDE.

(Kurir.rs/BBC/P.V.)

Ne propustitePlanetaSTIŽE JEDAN OD NAJJAČIH URAGANA U ISTORIJI: Jezivo upozorenje meteorologa – Spor je, to je strašna vest! Potražite skloništa, niko neće biti pošteđen (VIDEO)
uragan melisa oluja Jamajka Karibi
PlanetaKATASTROFA U FRANCUSKOJ, SUPERĆELIJSKA OLUJA OBARALA KRANOVE: Poginula jedna osoba, devet povređeno (VIDEO)
Superćelijska oluja u Francuskoj
PlanetaVANREDNO STANJE U ŠPANIJI: Snažna oluja nosi sve pred sobom, voda preplavila turističko mesto (VIDEO, FOTO)
poplave poplava.jpg
DruštvoZbog čega nije pametno koristiti tekuću vodu tokom grmljavine? Elektromehaničar otkriva pravilan način upotrebe kućnih aparata dok napolju seva
profimedia034779752123232.jpg