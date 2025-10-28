EVO KAKO IZGLEDA UNUTAR URAGANA MELISA Hrabri lovci na oluje snimili zapanjujuće, ali i ZASTRAŠUJUĆE prizore (VIDEO, FOTO)
Rezervisti američkog ratnog vazduhoplovstva, poznati kao "Harikejn hanters" (lovci na urgane/oluje), proleteli doleteli su do uragana Melisa, gde su snimili zapanjujće, ujedno i zastrašujuće prizore vremenske nepogode koja će se uskoro sručiti na tlo.
Oni su se opasno približili oluji kako bi prikupili podatke za Nacionalni centar za praćenje uragana.
Očekuje se da će se sručiti na Jamajku večeras, ili sutra rano ujutro, pre nego što se pomeri ka istočnoj Kubi i Bahamima.
Uz brzine koje dostižu skoro 290 kilometara na čas, uragan kategorije pet spada u najsžaniju oluju koja je pogodila planetu u 2025. godini.
(Kurir.rs/BBC/P.V.)