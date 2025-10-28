Slušaj vest

Rezervisti američkog ratnog vazduhoplovstva, poznati kao "Harikejn hanters" (lovci na urgane/oluje), proleteli doleteli su do uragana Melisa, gde su snimili zapanjujće, ujedno i zastrašujuće prizore vremenske nepogode koja će se uskoro sručiti na tlo.

Oni su se opasno približili oluji kako bi prikupili podatke za Nacionalni centar za praćenje uragana.

1/4 Vidi galeriju Lovci na oluje snimili su fascinantne prizore unutar urgana Melisa koji će se sručiti na Jamajku Foto: X@TannerCharlesMN

Očekuje se da će se sručiti na Jamajku večeras, ili sutra rano ujutro, pre nego što se pomeri ka istočnoj Kubi i Bahamima.

Uz brzine koje dostižu skoro 290 kilometara na čas, uragan kategorije pet spada u najsžaniju oluju koja je pogodila planetu u 2025. godini.