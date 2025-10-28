Slušaj vest

Mađarska želi da udruži snage sa Češkom i Slovačkom kako bi formirala savez zemalja u EU koje su skeptične prema Ukrajini.

To je za Politiko kazao Balaž Orban, vodeći politički savetnik mađarskog premijera Viktora Orbana.

Briseljski sajt navodi da se Orban nada da će se udružiti s Andrejem Babišom, čija je desničarsko-populistička stranka pobedila na nedavnim parlamentarnim izborima u Češkoj, kao i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, kako bi uskladili stavove pred sastanke lidera EU, uključujući održavanje sastanaka pre samita Unije.

Iako je čvrst politički savez tog tipa još uvek daleko, njegovo formiranje bi moglo značajno da ometa napore EU da finansijski i vojno podrži Ukrajinu.

- Mislim da će do toga doći i da će biti sve vidljivije - rekao je politički direktor u kabinetu premijera Mađarske, kada je upitan o potencijalu da ukrajinsko-skeptični savez počne da deluje kao blok u Evropskom savetu.

Na pitanje o takozvanoj Višegradskoj četvorci koju su činile Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska, u vreme kada je evroskeptička stranka Pravo i pravda bila na vlasti u Varšavi nakon 2015. godine, Balaž Orban je kazao da je "funkcionisalo veoma dobro tokom migracione krize".

- Na taj način smo bili u stanju da se odupremo - poručio je on.

Tadašnji poljski premijer Mateuš Moravjecki bio je predvodnik kao lider najvećeg člana Alijanse, a grupa V4 promovisala je politiku orijentisanu ka porodici, kao i jake spoljne granice za EU i protivila se svakom obaveznom preseljenju migranata u zemlje članice Unije.

Podela u V4 nakon ruske invazije na Ukrajinu

Višegradska četvorka se podelila nakon opšte invazije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022, jer je Poljska nastupala kao "jastreb" u stavovima prema Moskvi, dok je Mađarska zauzela suprotan stav.

Nova višegradska alijansa bi brojala tri umesto četiri članice.

Politiko navodi da je Donald Tusk, aktuelni poljski premijer iz redova desnog centra, čvrsto proukrajinski nastrojen i malo je verovatno da će ući u bilo kakav savez s Orbanom.

Fico i Babiš, sa druge strane, ponavljaju stavove mađarskog premijera o Ukrajini i pozivaju na dijalog sa Moskvom, a ne na ekonomski pritisak.

Babiš je kritikovan zbog javno izraženog skepticizma u pogledu podrške daljoj evropskoj pomoći Kijevu, a aktuelni šef češke diplomatije Jan Lipavski upozorio je u intervjuu za Politiko da će Babiš delovati kao Orbanova "marioneta" na zasedanjima Evropskog saveta.

Uprkos tome, moglo bi da bude potrebno neko vreme za reformu bilo koje verzije višegradskog saveza.

Fico se, nakon što je ponovo izabran za premijera Slovačke 2023. godine, nije formalno udružio sa mađarskim liderom u određenim političkim oblastima.

Babiš još uvek nije formirao vladu nakon nedavne izborne pobede njegove stranke.

- Mađarski pritisak na političke saveze u Briselu ide dalje od Evropskog saveta - rekao je Balaž Orban.

On je kazao da bi stranka Fides mađarskog premijera, za koju Politiko navodi da je deo ultradesničarske poslaničke grupe grupe Patriote za Evropu, mogla da proširi partnerstva u Evropskom parlamentu, navodeći desničarsku grupu Evropski konzervativci i reformisti, ultradesničarsku grupu Evropa suverenih nacija i "neke levičarske grupe" kao potencijalne saveznike.

Plan uključivanja i Evropske narodne partije

Savetnik premijera Mađarske je dodao da bi mejnstrim stranke poput Evropske narodne partije, koja pripada desnom centru, mogle pre ili kasnije da se okrenu protiv predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, rušeći većinu koja je podržavala njen reizbor.

- Dakle, ova rekonstrukcija (Višegradske četvorke) je u toku. Imamo treću najveću evropsku parlamentarnu poslaničku grupu. Imamo mrežu tink tenkova, koja je široko rasprostranjena ovde (u Briselu), a ima i transatlantski deo. I tražimo partnere, saveznike po svakoj temi - kazao je Balaž Orban.

Kolegijum Matijas Korvinus, tink tenk koji većinu finansija za rad dobija od saveznika mađarskog premijera i kojim predsedava upravo njegov politički savetnik, proširio je prisustvo u Briselu od kada je osnovan 2022. godine.

Mađarski premijer, koji je na vlasti poslednjih 15 godina, suočava se sa borbom za reizbor sledeće godine.

Prema anketi Politika, stranka Tisa opozicionog lidera Petera Mađara trenutno je popularnija od Orbanove stranke Fides.