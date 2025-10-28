Slušaj vest

Istražitelji u Bratislavi još pokušavaju da razjasne stravičan slučaj pronalaska tela novorođenčeta u veš mašini.

Majka, 40-godišnja Thi M., optužena je za ubistvo deteta, a u javnosti se sada prvi put oglasila nakon tragedije koja je potresla Slovačku.

Prema navodima iz istrage, žena je tajno rodila u kupatilu svog stana, dok su u njihovom domu bili gosti. Nakon što se zatvorila u kupatilo, dugo se nije vraćala, a gosti su ubrzo napustili stan. Tek kasnije je otkriveno da je rodila bebu, čije telo je pronađeno u veš mašini.

Tvrdi da je gubila svet

Na suđenju je izjavila:

"Bilo me je jako bolelo. Žao mi je. Padala sam, gubila svest. Nisam više mogla da razmišljam o detetu“, prenosi list Plus Jeden Den.

Majka tvrdi da nije znala da je trudna

Thi M., državljanka Vijetnama koja živi u Bratislavi, rekla je da nije znala da je trudna i da ni njen partner nije bio svestan trudnoće. Prema prvim nalazima lekara, moguće je da je reč o kriptnoj trudnoći - retkom fenomenu kada žena ne pokazuje nikakve tipične simptome trudnoće i otkrije stanje tek pri porođaju.